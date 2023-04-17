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«Есть товары и IKEA». В Москве открылся магазин белорусского бренда

17 апреля 2023 06:53
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Свято место на рынке пусто не бывает. Так решила белорусская компания и начала экспансию на российский рынок после ухода известного шведского бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть товары и IKEA». В Москве открылся магазин белорусского бренда-1

В Москве открылся первый магазин. В ассортименте товары для дома, мебель, текстиль, а также товары для кухни. Причем посуда и столовые приборы производятся на предприятиях, которые ранее использовала сама шведская компания. Помимо продукции белорусского бренда, в продаже есть и аналоги товаров.

«Есть товары и IKEA». В Москве открылся магазин белорусского бренда-4

Мамедали Касымов, генеральный директор Swed House:
У нас свои бренды, свои товары. Да, у нас есть товары и IKEA. Мы продаем, процентов 15 у нас в ассортименте присутствует. Этого никто не запрещал. Мы продаем, люди берут. Также большой спрос на Swed House вы можете обратить внимание, что творится в первый день.

«Есть товары и IKEA». В Москве открылся магазин белорусского бренда-7

Сейчас география производства охватывает четыре страны, но большая часть товаров будет изготавливаться в Беларуси и Китае. В перспективе также открытие до 50 магазинов белорусского бренда по всей России. Уже до конца года обещают минимум 9 новых точек продаж.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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