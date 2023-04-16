Санаторий «Ружанский» отметил 19-летие! Показываем, как преобразился комплекс после модернизации

Новости Беларуси. Чтобы отдохнуть, необязательно отправляться в дальние дали. Есть много возможностей для релакса и в Беларуси. К примеру, санаторий «Ружанский». Это место притяжения для десятка тысяч туристов. Белорусская здравница накануне отметила 19-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За последние годы комплекс прошел серьезную модернизацию. Карина Верховцева расскажет подробнее.

Карина Верховцева, корреспондент:

Всего три часа дороги от белорусской столицы – и наша съемочная группа в уголке спокойствия, уюта и здоровья. Санаторий «Ружанский» располагается в экологически чистом регионе. И здесь действительно особенный воздух. Комплекс преображается с каждым днем, но за последние пять лет стал еще краше!

Уникальный комплекс, по сути, не имеющий аналогов в стране и за рубежом. Территориально – это юго-запад Беларуси – здесь осень до декабря, а в феврале уже цветут подснежники. Однако погоду делает не только выгодное месторасположение. Индивидуальный подход к каждому, а все нововведения – точно и в цель.

Лариса, турист (Россия):

Мы много ездим, но лучше что-то я, наверное, не могу сказать и не вспомню. Настоящая гордость санатория – спа-комплекс. За прошедшие пять лет количество бассейнов, джакузи и бань увеличилось в несколько раз. Функционирует детский аквапарк. Курс на современность не умаляет и лучших советских традиций. Расслабиться на сене, отправиться в турецкий хамам или как следует прогреться в русской бане – главное не потеряться в изобилии предлагаемых локаций.

Вот это рай!

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Аквазона санатория на сегодня представлена 12 саунами и банями, шестью бассейнами, один из них под открытым небом, четырьмя джакузи, одна из них под открытым небом, это как аналог неких термальных источников, гейзеров. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Бесценный опыт извлекли за годы пандемии. Когда паникующие европейцы кругом вводили локдауны, здесь собирали идеальные компоненты для реабилитационных программ. Побочки у каждого свои – и это учли.

Владимир Карпечкин:

Мы подготовили специалистов, мы закупили соответствующее оборудование. И сегодня люди, утратив часть здоровья, приезжают к нам, чтобы восстановить утраченные функции. Омолодиться душой и телом, пройти курс обследований от профильного медспециалиста. Современная лечебная база позволяет работать с широким спектром различных заболеваний и патологий.

Полный «олл инклюзив» или блюдо на любой вкус. Здесь для «ружахуторян» – комбинированная система питания. На практике это элементы шведского стола с заказным меню.

Важно, что здесь созданы условия и для юных туристов: игровые, спортплощадки, катание на пони, зоосад. Курорт как отдельный экогород. Чтобы досконально изучить и опробовать все, не хватит и нескольких дней.

Владимир Карпечкин:

Мы полностью переоборудовали пляж, у нас построили амфитеатр. Организовали пункт проката: лодки, катамараны, приобрели баржу, на которой можно выйти (хочется сказать море) в открытые воды и прямо на середине озера пожарить шашлык или позагорать на этой барже. Закрытие границ со стороны наших соседей явно не сбило с толку план развития комплекса, а наоборот, стало импульсом для совершенствования всех аспектов. А как результат – уверенный рост заполняемости.

Владимир Карпечкин:

Мы не растерялись, мы сконцентрированы сегодня на российском направлении. У нас одинаковые льготы, скидки, акции. И действительно: «белорусские Мальдивы» заставляют возвращаться вновь и вновь. Лариса здесь уже в 10-й, юбилейный раз. Москвичка признается, что лучшего места для себя и своей семьи уж точно не видела.

Лариса:

Возвращаемся сюда практически каждый год. У нас есть выбор, мы действительно ездим, очень любим и Европу, но мы уже 13-й год возвращаемся в одно и то же место. Очень много раз мы уже здесь были с друзьями, отмечали здесь несколько Новых годов. Всегда здесь здорово: и зимой, и летом. Да, и не менее важна и социальная функция – санаторий предоставляет скидки инвалидам, пенсионерам, ветеранам, детям, а также медикам – это своего рода поддержка коллег после ковидных лихолетий.