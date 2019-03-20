Прямой эфир

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню

20 марта 2019 13:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За работой и жильем в деревню. Ежегодно около 200 белорусских семей решаются на переселение из города в сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и герои нашего следующего сюжета.

Благодаря специальной программе они сменили прописку и нисколько об этом не жалеют. Материал корреспондента Юрия Прокопенко.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-1

24-летнего Игоря Печенникова подчиненные называют не иначе как Игорь Геннадьевич. Пусть и молодой, но все же главный инженер. Выпускник аграрно-технического колледжа откликнулся на заманчивое предложение – cменить прописку в райцентре и неопределенное будущее на перспективную должность в сельском хозяйстве.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-4

Игорь Печенников, житель агрогородка Тетерино:
Когда приходил на работу, были опасения, как воспримет коллектив, как отнесутся люди. Но работа нравится. Есть перспективы для дальнейшего.

Через два года Игорь должен получить высшее образование. В хозяйстве не жалеют, что доверили важный участок совершенно новому человеку. К тому же делают на него ставку. В Тетерино молодой человек переехал не в одиночку. Решение о смене прописки принимал вместе с супругой Юлией. Ей здесь тоже предложили работу – продавца в магазине.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-7

Юлия Печенникова, житель агрогородка Тетерино:
Раньше работала продавцом, опыт большой. Люди приветливые, работать можно, нравится.

Тетерино – типичный белорусский агрогородок. Школа, детсад, аптека, банк, сельский клуб – все удобства для жизни имеются.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-10

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-12

Юрий Прокопенко, СТВ:
Пожалуй, главным аргументом в пользу переселения для супругов Печенниковых стал вот этот большой комфортный дом – 80 квадратных метров, три комнаты. Новым жителям агрогородка его предоставило сельхозпредприятие. Теперь у молодой семьи есть свое жилье и свое приусадебное хозяйство.

Двух хрюшек уже завели. А этом году молодая чета планирует развести кур и посеять огород. Порядок и в доме. Здесь Игорь и Юлия сделали косметический ремонт и купили мебель.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-15

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-17

Юлия Печенникова:
Поженились летом. Жить с родителями не хотелось, поэтому стал вопрос жилья.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-20

Игорь Печенников:
Свой дом есть свой дом. Это куда лучше, чем квартира. И возвращаться в город мы не стремимся. Здесь мы сами себе хозяева. Здесь природа кругом, лес, озеро рядом. Нормально. И люди здесь хорошие.

Чтобы переехать в сельскую местность, достаточно обратиться в райисполком или службу занятости. Там предложат варианты и дадут подъемные. Только за последний год и только в Могилевской области такой возможностью воспользовались 17 семей.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-23

Александр Фалецкий, директор сельхозпредприятия:
Нам нужны руки. В сельском хозяйстве работы много. Мы предоставляем жилье. Зависит всё от самого человека. Город городом, а деревня прокормит всех.

Игорь и Анна намерены пустить в Тетерино корни. Супруги мечтают о большой семье – хотят троих детей. А места в доме хватит всем. Уверены – жизнь только начинается.

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-26

«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню-28

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Юрий Прокопенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент объявил выговор главам Витебской и Могилевской областей
20 марта 2019 10:51

Президент объявил выговор главам Витебской и Могилевской областей

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор
20 марта 2019 09:57

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор

Весна в пути. 21 марта в Беларуси +12°С
20 марта 2019 09:20

Весна в пути. 21 марта в Беларуси +12°С