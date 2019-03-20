«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню
Новости Беларуси. За работой и жильем в деревню. Ежегодно около 200 белорусских семей решаются на переселение из города в сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и герои нашего следующего сюжета.
Благодаря специальной программе они сменили прописку и нисколько об этом не жалеют. Материал корреспондента Юрия Прокопенко.
24-летнего Игоря Печенникова подчиненные называют не иначе как Игорь Геннадьевич. Пусть и молодой, но все же главный инженер. Выпускник аграрно-технического колледжа откликнулся на заманчивое предложение – cменить прописку в райцентре и неопределенное будущее на перспективную должность в сельском хозяйстве.
Игорь Печенников, житель агрогородка Тетерино:
Когда приходил на работу, были опасения, как воспримет коллектив, как отнесутся люди. Но работа нравится. Есть перспективы для дальнейшего.
Через два года Игорь должен получить высшее образование. В хозяйстве не жалеют, что доверили важный участок совершенно новому человеку. К тому же делают на него ставку. В Тетерино молодой человек переехал не в одиночку. Решение о смене прописки принимал вместе с супругой Юлией. Ей здесь тоже предложили работу – продавца в магазине.
Юлия Печенникова, житель агрогородка Тетерино:
Раньше работала продавцом, опыт большой. Люди приветливые, работать можно, нравится.
Тетерино – типичный белорусский агрогородок. Школа, детсад, аптека, банк, сельский клуб – все удобства для жизни имеются.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Пожалуй, главным аргументом в пользу переселения для супругов Печенниковых стал вот этот большой комфортный дом – 80 квадратных метров, три комнаты. Новым жителям агрогородка его предоставило сельхозпредприятие. Теперь у молодой семьи есть свое жилье и свое приусадебное хозяйство.
Двух хрюшек уже завели. А этом году молодая чета планирует развести кур и посеять огород. Порядок и в доме. Здесь Игорь и Юлия сделали косметический ремонт и купили мебель.
Юлия Печенникова:
Поженились летом. Жить с родителями не хотелось, поэтому стал вопрос жилья.
Игорь Печенников:
Свой дом есть свой дом. Это куда лучше, чем квартира. И возвращаться в город мы не стремимся. Здесь мы сами себе хозяева. Здесь природа кругом, лес, озеро рядом. Нормально. И люди здесь хорошие.
Чтобы переехать в сельскую местность, достаточно обратиться в райисполком или службу занятости. Там предложат варианты и дадут подъемные. Только за последний год и только в Могилевской области такой возможностью воспользовались 17 семей.
Александр Фалецкий, директор сельхозпредприятия:
Нам нужны руки. В сельском хозяйстве работы много. Мы предоставляем жилье. Зависит всё от самого человека. Город городом, а деревня прокормит всех.
Игорь и Анна намерены пустить в Тетерино корни. Супруги мечтают о большой семье – хотят троих детей. А места в доме хватит всем. Уверены – жизнь только начинается.