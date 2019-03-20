«Есть перспективы». Супруги из Могилёвской области рассказали, почему решить уехать жить из города в деревню

Новости Беларуси. За работой и жильем в деревню. Ежегодно около 200 белорусских семей решаются на переселение из города в сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и герои нашего следующего сюжета. Благодаря специальной программе они сменили прописку и нисколько об этом не жалеют. Материал корреспондента Юрия Прокопенко.

24-летнего Игоря Печенникова подчиненные называют не иначе как Игорь Геннадьевич. Пусть и молодой, но все же главный инженер. Выпускник аграрно-технического колледжа откликнулся на заманчивое предложение – cменить прописку в райцентре и неопределенное будущее на перспективную должность в сельском хозяйстве.

Игорь Печенников, житель агрогородка Тетерино:

Когда приходил на работу, были опасения, как воспримет коллектив, как отнесутся люди. Но работа нравится. Есть перспективы для дальнейшего. Через два года Игорь должен получить высшее образование. В хозяйстве не жалеют, что доверили важный участок совершенно новому человеку. К тому же делают на него ставку. В Тетерино молодой человек переехал не в одиночку. Решение о смене прописки принимал вместе с супругой Юлией. Ей здесь тоже предложили работу – продавца в магазине.

Юлия Печенникова, житель агрогородка Тетерино:

Раньше работала продавцом, опыт большой. Люди приветливые, работать можно, нравится. Тетерино – типичный белорусский агрогородок. Школа, детсад, аптека, банк, сельский клуб – все удобства для жизни имеются.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Пожалуй, главным аргументом в пользу переселения для супругов Печенниковых стал вот этот большой комфортный дом – 80 квадратных метров, три комнаты. Новым жителям агрогородка его предоставило сельхозпредприятие. Теперь у молодой семьи есть свое жилье и свое приусадебное хозяйство. Двух хрюшек уже завели. А этом году молодая чета планирует развести кур и посеять огород. Порядок и в доме. Здесь Игорь и Юлия сделали косметический ремонт и купили мебель.

Юлия Печенникова:

Поженились летом. Жить с родителями не хотелось, поэтому стал вопрос жилья.

Игорь Печенников:

Свой дом есть свой дом. Это куда лучше, чем квартира. И возвращаться в город мы не стремимся. Здесь мы сами себе хозяева. Здесь природа кругом, лес, озеро рядом. Нормально. И люди здесь хорошие. Чтобы переехать в сельскую местность, достаточно обратиться в райисполком или службу занятости. Там предложат варианты и дадут подъемные. Только за последний год и только в Могилевской области такой возможностью воспользовались 17 семей.