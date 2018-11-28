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Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить?

28 ноября 2018 07:48
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В поисках лучшей доли и хороших заработков в Беларусь с каждым годом прибывает всё больше трудовых мигрантов. Однако, чтобы узаконить свои права в нашей стране, им необходимо получить разрешение на постоянное проживание. И если в Испании для этого нужно приобрести недвижимость, в Германии – стать бизнесменом, а в Литве – учить язык, то белорусский закон предусматривает ряд других оснований. Каких?

Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить? -1

Владислав Пехота, адвокат адвокатского бюро «Петрашевич и Партнёры»:
Например, если вы являетесь близким родственником, супругом или супругой гражданина Республики Беларусь, являетесь специалистом, в котором нуждается РБ или обладаете исключительным талантом в области техники, культуры, спорта и т.д.

Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить? -4

Вышеперечисленные требования не относятся лишь к гражданам Российской Федерации. Им для получения разрешения достаточно подтвердить свою принадлежность к дружественной стране. А вот остальным следует обратиться в службу по гражданству и миграции по месту предполагаемого проживания с пакетом документов на руках.

Владислав Пехота:
Заявление, автобиография, фотографии, документ, подтверждающий основание на получение разрешения, медицинская справка, в которой должны быть сведения, подтверждающие отсутствие опасных заболеваний для граждан, а также справка о судимости или отсутствия судимости, и другие документы, согласно закону.

Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить? -7

Если с бумагами всё в порядке, последует процедура дактилоскопии и уплата пошлины в размере двух базовых величин. Процесс может затянуться и занять около полугода. Да и результат может не совпасть с ожиданиями. По ряду оснований, установленных законом, в положительном решении может быть отказано.

Владислав Пехота:
Наиболее распространенным основанием является, если вы в течение года пять или более раз привлекались к административной ответственности. Например, за нарушение правил ПДД, зафиксированное на автоматическую камеру.

Заявление можно подать повторно. А если переезжаете в Беларусь с детьми, то оформить разрешение на них можно лишь после того, как получите его сами. Для законного проживания на территории страны одного разрешения будет недостаточно, вы обязаны быть обладателем вида на жительство, который выдаётся на два года.

Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить? -10

Владислав Пехота:
За выдачу вида на жительство вам необходимо оплатить госпошлину в размере 2 базовых величин. В течение месяца со дня подачи заявления вам выдадут все документы. В настоящее время в Беларуси имеется возможность получить вид на жительство в ускоренном порядке в течение 15 дней, и в срочном порядке  в течение 7 дней. Обращаем внимание: если вы проживаете в Беларуси без вида на жительства, то вам может быть наложен штраф до 4 базовых величин.

Вид на жительство в Беларуси: как получить и оформить? -13

Чаще всего решение о переезде в иностранное государство связано с планами строить новую жизнь, выгодным контрактом или обретением второй половины. В любом случае, процедура получения разрешения на проживание неизбежна, но за всеми усилиями стоят ряд привилегий и прав.

# Право # общество # Владислав Пехота # Фотофакт # общество

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