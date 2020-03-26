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Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях

26 марта 2020 11:27
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Новости Беларуси. Профсоюзы посещают предприятия, чтобы напомнить о соблюдении гигиенических и санитарных норм для профилактики коронавируса, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Ведь именно на работе человек проводит большую часть своего дня. И важно, чтобы каждый осознавал персональную ответственность за свое здоровье. А наниматели должны обеспечить ту самую здоровую атмосферу.

Каким образом – в репортаже Галины Буро.

Есть ли в кранах горячая вода, какой график уборки и хорошо ли работает система вентиляции? Казалось бы, простые санитарные нормы, однако в нынешних условиях – первое правило. Главный технический инспектор от профсоюзов проходится по каждому пункту. И цель отнюдь не наказать.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-1

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-3

Это предприятие в Гродно со своей спецификой – в мастерских проходят реабилитацию люди с особенностями развития. Их в штате более половины.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-6

Галина Буро, корреспондент:
Прямо сейчас здесь отшивают защитные костюмы для медиков. Заявки получили практически из всех районных больниц Гродненской области. Но ведь большинство людей, которые работают в этом цеху, особенные, а значит, относятся к уязвимой категории граждан и тоже нуждаются в особой заботе и защите.

Ответственность за тех, кто рядом. Сотрудники профсоюзов посещают предприятия, чтобы напомнить о соблюдении санитарных норм

Два раза в день 15-минутные перерывы, в обед горячее питание, в санузлах – дезинфицирующие средства. Как защитить себя от вирусов, местные работники знают назубок.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-9

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-11

Екатерина Милашевская, швея лечебно-производственных мастерских:
Тщательно, конечно же, мою руки в течение 20 секунд. Все-таки идет этот коронавирус, и должны сами защищаться люди.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-14

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-16

Сергей Анищик, директор лечебно-производственных мастерских:
Мы людям объясняем, как объясняет Президент всей стране, как нужно вести себя в этой ситуации правильно, не допуская никакой паники. Те инвалиды, которые у нас, по нашему мнению, по мнению нашего врача, находятся в зоне риска (немножко ослаблено здоровье, есть проблемы возрастные), мы определили таких 14 человек, поговорили с родственниками, с ними. Они поняли нас и самоизолировались. То есть, они сейчас находятся дома.

И поскольку мастерские для реабилитации – это не столько бизнес, сколько социальный проект, закупка большого объема санитарно-гигиенических средств на предприятии – большая статья расходов. Профсоюз решил: таким организациям сейчас необходимо помогать.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-19

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-21

По поручению Президента не забывает профсоюз и о ветеранах труда – людях, которые много лет отработали на белорусских предприятиях. Пожилые, как известно, сейчас в зоне особого риска. Их посещают на дому, помогают и словом, и делом, и, если надо, финансово.

Есть ли в кранах горячая вода и какой график уборки? Профсоюзы проверяют, как выполняются санитарные нормы на предприятиях-24

# Коронавирус # общество # Галина Буро # Екатерина Милашевская # Фотофакт

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