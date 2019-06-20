Дорогами Великой Победы. Рассказываем про третий этап «рельсовой войны»

Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.