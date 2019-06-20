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Дорогами Великой Победы. Рассказываем про третий этап «рельсовой войны»

20 июня 2019 15:00
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Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогами Великой Победы. Рассказываем про третий этап «рельсовой войны»-1

Как это было – вспоминаем вместе.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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