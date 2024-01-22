Есть изменения для целевиков и медалистов. Как пройдёт вступительная кампания в 2024 году?

Несмотря на то, что на календаре зима, у абитуриентов сейчас горячая пора. Нужно хорошо подготовиться к вступительной кампании. Как она пройдет в этом году?

Вячеслав Молофеев, первый заместитель ответственного секретаря БГУ: Схема вступительной кампании в этом году не намного будет отличаться от прошлого года. Но учитывая, что в прошлом году было достаточно серьезное количество принципиальных моментов во вступительной кампании, то она в этом году будет идти также достаточно напряженно. И это связано с новой формой Централизованного экзамена. В этом году ЦЭ будет полностью синхронизирован с ЦТ. То есть 27 мая пройдет ЦЭ и ЦТ по профильным предметам. 30 мая – по русскому и белорусскому. 3 июня только ЦТ – второй профильный экзамен, который должны сдать абитуриенты.

Вячеслав Молофеев:

Здесь серьезные изменения в подходах, связанные с приемом в рамках целевого приема. Как и в прошлом году, они будут сдавать до основной приемной кампании профильные экзамены. В отличие от прошлого года срок его сдвинулся, подача документов будет в конце июня, когда у абитуриента на руках и аттестат, и сертификаты. Это продлится до 10-12 июля. Абитуриент сдает один профильный экзамен. Это серьезный устный экзамен.

Смогут ли медалисты и победители олимпиад поступать без экзаменов?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Медалисты и победители олимпиад могли поступать без экзаменов. Сейчас практика вернулась. Расскажите об этом.

Вячеслав Молофеев:

Если анализировать успеваемость первого курса, то наиболее высокий уровень показывают победители олимпиад, вторыми идут медалисты. По всей республике на специальности, наиболее востребованные экономикой, они поступают без экзаменов. В этом году более 70 специальностей.