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Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду

25 августа 2021 16:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду-1

Четверть века назад на похожее поле, но только в Гомельской области, Александр Лукашенко приезжал, чтобы проверить в действии первый белорусский комбайн. Тогда в идею поставить на конвейер собственный зерноуборочный агрегат верили не все. Сейчас Президенту не нужно другое подтверждение успеха пилотного «Полесья» – перед глазами целая линейка высокотехнологичных машин, востребованных далеко за пределами нашей страны. Но разговор Президент начал с самой локальной темы – отношения к технике и урожаю во время уборочной.

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мероприятие несколько символичное сегодня. Посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, поэтому людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем, и вот тогда принимались серьезные решения. Турчин не помнит. Вот, привез Президента и вас. Все прекрасно. Правда же? На Западе не увидишь такого. А если бы везде в области было так. А нет. Но я думаю, они вместе с ответственным Исаченко и новым помощником порядок наведут. Не наведут – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду по 10 раз.

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду-5

Везете в какую-то точку, вокруг что-то прилизываете, а чуть дальше… Люди же это видят, и как они говорят (мы тоже это отслеживаем): «А чаго гэта Прэзідэнт сюды не прыехаў?» Ну как будто я вместо вас должен ездить, наводить порядок. Ну а за потери, которые там сфотографированы, я вам никогда этого не прощу. Я вас предупреждал. Отремонтируйте комбайны, наведите порядок. Отрегулируйте, чтобы не было потерь. Вон, не надо сеять ничего. После того как вы убрали рапс, там двойная норма высева. Поэтому вы уж извините за такой тон, но, если вы думаете, что все будет сходить с рук, вы просто заблуждаетесь.

Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнём делать свои комбайны, и мечта сбылась». Читайте здесь.

# Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Анатолий Исаченко

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