Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Четверть века назад на похожее поле, но только в Гомельской области, Александр Лукашенко приезжал, чтобы проверить в действии первый белорусский комбайн. Тогда в идею поставить на конвейер собственный зерноуборочный агрегат верили не все. Сейчас Президенту не нужно другое подтверждение успеха пилотного «Полесья» – перед глазами целая линейка высокотехнологичных машин, востребованных далеко за пределами нашей страны. Но разговор Президент начал с самой локальной темы – отношения к технике и урожаю во время уборочной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мероприятие несколько символичное сегодня. Посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, поэтому людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем, и вот тогда принимались серьезные решения. Турчин не помнит. Вот, привез Президента и вас. Все прекрасно. Правда же? На Западе не увидишь такого. А если бы везде в области было так. А нет. Но я думаю, они вместе с ответственным Исаченко и новым помощником порядок наведут. Не наведут – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду по 10 раз.