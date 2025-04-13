Есть чему поучиться. Рассказываем о системе ПВО в Беларуси

Легендарный «Триумф С-400» – самый современный зенитный ракетный комплекс. Он способен поражать все, что в воздухе. В 2024-м случилась парадная премьера «Триумфа», когда зрители воочию смогли оценить красоту, грозность и мощь С-400. Выход на проспекте Победителей наделал шума и среди злопыхателей.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Это место, где разместили С-400, не найти на интернет-картах. Геолокация находится в строжайшем секрете. Раскрывать военную тайну, конечно, мы тоже не вправе.

А вот невоенная тайна, высокие характеристики и тактико-технические данные, это серьезный аргумент в обеспечении безопасности нашей страны. На боевое дежурство С-400 заступил в 2023-м, тем самым значительно повысил эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Союзного государства.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса являются основной огневой мощью. На них размещаются до четырех зенитных управляемых ракет, которые способны поражать воздушные цели, летящие на дальности до 400 километров. Несмотря на всю мощь этой милитари-машины, С-400 проста в управлении. У нее всего три передачи и нет сцепления. Не сложнее, чем за рулем легковушки, уверяют и солдаты-срочники, которым и доверяют водить зенитно-ракетный комплекс. Впрочем, это не отменяет всей ответственности.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

Машина достаточно легкая в эксплуатации. Преодолевает все преграды: водные, наземные. Эксплуатируется при любых погодных условиях. На Западе многие сравнивают С-400 с американским ЗРК «Патриот». Но какие сравнения, когда говорят сугубо цифры? Американец способен сопровождать цель, максимальная скорость которой меньше 8 тысяч километров. Это вне конкуренции, когда речь заходит про наш «Триумф». С-400 может вести сопровождение объекта, движущегося со скоростью более 17 тысяч километров. Причем наш комплекс обнаружит цель на расстоянии до 600 километров. Продолжим. «Патриот» заметит самолет лишь на расстоянии до 180 километров, а ракету до 100. «Четырехсотка» способна осуществлять одновременное наведение до 80 ракет, американская лишь до 6. Это лишь пара аргументов. Далее продолжать не будем, просто бессмысленно. Мозг С-400 – командный пункт дивизиона. Здесь 24/7 личный состав несет боевое дежурство по охране госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

На командный пункт стекается вся информация о воздушной обстановке нашей страны. И при поступлении команды на обнаружение воздушного судна нарушителя с командного пункта ведется управление всем зенитно-ракетным комплексом. Цель обнаруживается, определяется ее государственная принадлежность и при необходимости уничтожается.

А этот старший брат «четырехсотки» С-300. Комплекс, как и раньше, показывает себя надежно.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

Несмотря на техническое, инновационное развитие Вооруженных Сил, зенитно-ракетный комплекс С-300 остается актуальным и по сей день. Он способен поражать различные типы аэродинамических средств воздушного нападения, тактических и баллистических ракет противника.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

Зенитно-ракетный комплекс С-300 является достаточно маневренным, способен в кратчайшие сроки осуществить перевод из боевого в походное положение и выполнить боевую задачу. Здесь больше, так сказать, ручной работы, но это не пугает бойцов. Они готовы занять новую позицию за 4 минуты 30 секунд. За это время военные успевают сориентировать радиолокатор, развернуть антенное полотно и мачтовое устройство, а также перевести пусковые установки в рабочее положение. ЗРК включен, боевой расчет готов к бою на новой позиции. У каждого своя функция, к примеру, оператор ручного сопровождения – правая рука офицера захвата воздушной цели.

Военнослужащий зенитно-ракетной бригады:

Я осуществляю ручное и полуавтоматическое сопровождение цели. Когда цель появляется на индикаторе, навожу метку на цель.