«Если я не помогу, я себя плохо чувствую». Белоруска рассказала, почему решила стать соцработником

Валентина Полхлебова, специалист по социальной работе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Минска»: Работаю в центре уже 6 лет, очень люблю свою работу. Эти 6 лет пролетели как один день, просто незаметно. В 7:30 я уже на работе. У меня есть журнал, посещение людей. Я совмещаю две должности – специалист по социальной работе и помощник по сопровождению невидящих людей. У каждого человека есть какая-то миссия. Моя миссия – помогать людям. У меня медицинское образование, работала медсестрой.

По стечению обстоятельств так получилось, что в начале 1990-х я столкнулась с детками, у которых ДЦП. И мы организовали Ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. В этой организации я уже более 30 лет. Помогаю им, организовываю праздники, утренники новогодние, посещаем на дому их. На Новый год дети очень ждут подарков. Когда мне было 20 лет, я пришла и столкнулась в первый раз. Это меня очень впечатлило, и я по жизни иду и занимаюсь с этими детками.

Я не считаюсь со своим временем. Помочь человеку – это вся моя жизнь. Если я не помогу, я себя плохо чувствую. У меня нет трудностей. Я очень люблю свою работу. Я туда лечу на крыльях счастья. Каждый день – это просто счастье. Без такого коллектива я бы тоже не смогла, так хорошо работать. Они все профессионалы своего дела, и все решают все проблемы. Какая бы задача ни была поставлена, они все выполнены. Делайте добро, творите это сейчас, пока это возможно. Потому что когда мы соприкасаемся немножко позже, сталкиваемся с какой-то проблемой, человек не понимает, почему это мне дано так. Поэтому нужно делать сейчас и сегодня добро и еще раз добро. Тогда будет все хорошо.

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