«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это

Новости Беларуси. Минчане приняли участие в беговой экскурсии по Лошицкому парку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Организатором пробежки выступила Белорусская федерация легкой атлетики. Таким образом любители активного отдыха готовятся к Минскому полумарафону, который пройдет в сентябре.

Каждую среду тренировки проходят в городских парках. В пробежке участвовали как профессионалы, так и новички. Они преодолели дистанцию в 5 километров.

Вероника Гресь, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:

Групповые тренировки followminsk уже стали доброй традицией Минского полумарафона. Собираются в основном 40-50 человек, которые в приятном темпе пробегают 5 километров, делают специфические упражнения (это и заминка, и разминка, упражнения на технику бега) и тем самым готовятся к Минскому полумарафону.

Юлия Мякинко:

Я вообще не очень люблю бегать, но это, наверное, повод начать, заставить себя бегать, потому что я люблю, чтобы это было как-то интересно. Беговая экскурсия – честно говоря, я впервые такое слышу, именно поэтому сюда пришла.

Тренировка была не только полезной, но и познавательной. После легкого кросса бегуны прогулялись по дорожкам парка, а экскурсовод поделился необычными историями и легендами.

Александр Нелюбов, экскурсовод:

Хочется всей этой информацией, нашей историей, легендами поделиться с другими бегунами. И у меня появилась идея провести эту экскурсию в таком формате, что первую половину экскурсии – где-то около 4 километров, это примерно 25 минут – мы бежим, и я на бегу рассказываю.