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«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это

16 июля 2020 14:42
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Новости Беларуси. Минчане приняли участие в беговой экскурсии по Лошицкому парку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-1

Организатором пробежки выступила Белорусская федерация легкой атлетики. Таким образом любители активного отдыха готовятся к Минскому полумарафону, который пройдет в сентябре.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-4

Каждую среду тренировки проходят в городских парках. В пробежке участвовали как профессионалы, так и новички. Они преодолели дистанцию в 5 километров.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-7

Вероника Гресь, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:
Групповые тренировки followminsk уже стали доброй традицией Минского полумарафона. Собираются в основном 40-50 человек, которые в приятном темпе пробегают 5 километров, делают специфические упражнения (это и заминка, и разминка, упражнения на технику бега) и тем самым готовятся к Минскому полумарафону.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-10

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-12

Юлия Мякинко:
Я вообще не очень люблю бегать, но это, наверное, повод начать, заставить себя бегать, потому что я люблю, чтобы это было как-то интересно. Беговая экскурсия честно говоря, я впервые такое слышу, именно поэтому сюда пришла.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-15

Тренировка была не только полезной, но и познавательной. После легкого кросса бегуны прогулялись по дорожкам парка, а экскурсовод поделился необычными историями и легендами.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-18

Александр Нелюбов, экскурсовод:
Хочется всей этой информацией, нашей историей, легендами поделиться с другими бегунами. И у меня появилась идея провести эту экскурсию в таком формате, что первую половину экскурсии где-то около 4 километров, это примерно 25 минут мы бежим, и я на бегу рассказываю.

«Впервые такое слышу». Беговая экскурсия прошла в Лошицком парке. Рассказываем, что это-21

Подобные пробежки проходят с начала месяца. Отметим, что регистрация на Минский полумарафон началась в феврале, а завершится 12 сентября.

# Минский полумарафон # общество # Вероника Гресь # Фотофакт

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