Если вы не знаете, как и куда обратиться: юбилей «Добро пожаловаться»

Новости Беларуси. «Жизнь есть история, поведанная простаком. В ней много слов и страсти, а смысла нет». Именно этой фразой Шекспира ровно 15 лет назад на канале СТВ открылась социально-правовая программа «Добро пожаловаться» (все выпуски программы здесь). Главный ее смысл – по мере сил беспристрастно помогать телезрителям.

За столько долгий по телевизионным меркам срок в эфир вышел 741 выпуск.

Героями программы стали около 3000 человек. Каждый третий с помощью телеэфира смог решить свою проблему. Остальные получили реальные советы, как поступать дальше.

Елизавета Яковлева:

Большое-большое спасибо программе, что она помогает людям.

Лидия Лисовская:

Моя ситуация, для меня очень-очень страшная, завершилась и кончилась отлично. И если вы не знаете, как и куда обратиться, обращайтесь на канал СТВ: помогут.

Олег Усачев:

Если хорошо все обдумывать, то на все остальное времени не останется. Здравствуйте! В эфире «Добро пожаловаться» – программа, герои которой хорошо подумали, прежде чем обратиться на телевидение. Ну а мы нашли время, чтобы разобраться в их проблемах. Полезного и приятного просмотра.

Но сам эфир – это всего лишь верхушка айсберга. За каждым выпуском программы стоит много людей, оставшихся за кадром: корреспондентов и редакторов, операторов и видеоинженеров, техников и водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.