Ёлочные базары в Минской области начнут работу с 22 декабря

Новости Беларуси. Ярмарка с иголочки.

Лесхозы центрального региона приступили к заготовке новогодних елок.

Специализированные базары откроются 22 декабря, а до сих пор зеленых красавиц нужно отсортировать, обработать и подготовить к продаже.

Лесные хозяйства Минщины в 2016 году отправят новогодние деревья на 58 торговых точек.

Покупателям будет из чего выбрать: кроме елок разных размеров на базарах можно будет приобрести сосну.

Будет возможность выбрать праздничный символ и самостоятельно – для этого можно обратиться в пункты продажи при лесхозах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Шило, инженер охраны и обороны леса Борисовского опытного лесхоза:

До метра новогодняя ель стоит 6,5 рублей, от 1 до 2 – это будет 8 рублей и от 2 до 3 – 11 рублей. Ещё также имеются в продаже новогодние ели в горшочках. Граждане, которые захотят незаконно приобрести новогоднюю ель, то есть пойти в лес, незаконно её срубить, будет предусматриваться наказание. Будут предусмотрены рейдовые мероприятия, будут работать мобильные группы, будут совместные рейды с сотрудниками милиции, ГАИ.