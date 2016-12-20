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740 выпусков, 3 тысячи героев: программа «Добро пожаловаться» отмечает 15-летие

20 декабря 2016 06:16
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Новости Беларуси. 15 лет в эфире СТВ. Именно столько бессменный ведущий Олег Усачев и корреспонденты программы «Добро пожаловаться» собирают факты и житейские истории людей, попавших в непростые жизненные ситуации (все выпуски программы здесь).

За это время в эфир вышло 740 программ и в них приняли участие 3 тысячи героев. Всего же в выпусках снималось около 15 000 чиновников, юристов, экспертов и обычных людей. Они могли бы заполнить «Минск-Арену».

Стоит отметить, что каждая третья жалоба или проблема, затронутые в программе, решаются, а многие из них еще до выхода в эфир, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # 15-летие: СТВ принимает поздравление

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