Акция «Наши дети»: 20 декабря прошел утренник в интернате для слабослышащих детей

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» прошла 20 декабря в Гродно. Новогоднее представление в единственном в регионе учебном заведении, где работают со слабо слышащими ребятами, украсил уникальный коллектив «Театр тишины».

При помощи языка жестов юные артисты пели песни и читали стихи.

Руководство области, представители предприятий и общественных организаций вручили интернату подарки. На новом телевизоре ребята теперь по вечерам будут смотреть обучающие и развлекательные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А денежные сертификаты пойдут на приобретение спортивного инвентаря.

Дарья Михаленок, учащаяся Гродненской специализированной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Новый год люблю, потому что это очень веселый праздник, исполняются все заветные мечты. Подарки очень люблю получать!

Никита Шимбарецкий, учащийся Гродненской специализированной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Поздравляю всех с Новым годом. Пожелаем удачи и здоровья!

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

У нас в специализированных, в интернатных учреждениях Гродненской области около 9 тысяч детей. Мы должны с каждым из них встретится, поздравить, вручить подарок, пожелать им здоровья, благополучия.