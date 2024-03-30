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В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе

30 марта 2024 15:00
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Свежий климатический расклад по Европе, рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +15 °С.

В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе-1

Достаточно хмуро встретит новый день жителей Австрии. При этом в Вене до +22 °С, осадков не предвидится. Хмуро и до 23 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде на 10 градусов выше нуля, столицу накроют дожди. В Болгарии ожидается ясная с переменной облачностью погода и 22 градуса тепла.

В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе-4

Такое погодное настроение, ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +23 °С. Преимущественно ясно и в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса тепла.

В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается дождь с грозой, воздух прогреется до 18 градусов выше нуля в дневное время суток. До +19 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе будет малооблачно. В Варшаве +22 °С, осадков не предвидится. Ясно и на 21 градус выше нуля в Киеве. В Москве до 18 со знаком «плюс», погода обещает быть солнечная.

Погод слегка ухудшится – в Беларусь придут дожди

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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