В Риге дождь с грозой, в Москве солнечно. Прогноз погоды в Европе

Свежий климатический расклад по Европе, рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +15 °С.

Достаточно хмуро встретит новый день жителей Австрии. При этом в Вене до +22 °С, осадков не предвидится. Хмуро и до 23 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде на 10 градусов выше нуля, столицу накроют дожди. В Болгарии ожидается ясная с переменной облачностью погода и 22 градуса тепла.

Такое погодное настроение, ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +23 °С. Преимущественно ясно и в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса тепла.