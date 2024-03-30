Погода слегка ухудшится – в Беларусь придут дожди

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус». По предварительным прогнозам синоптиков, ощутимая волна тепла с юга сохранится вплоть до 3 апреля. Далее погода начнет меняться. Вновь напомнят о себе осадки в виде дождя.

В среду, 3 апреля, понижение температур произойдет в среднем на 7-10 градусов. Однако всего на один день. Далее вновь возобновится привычный рост. В четверг, 4 апреля, средний показатель по стране составит 13-15 градусов. В страну вернется солнце, а вот дожди продолжатся. Ночью столбик термометра продолжит колебаться в пределах плюсовой отметки. Уже в субботу, 6 апреля, вновь установится летняя погода с температурой воздуха выше 20 градусов.