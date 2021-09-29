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«Если мы поздно посеем, ничего не получим». Аграрий рассказывает о том, почему осенью они работают даже ночью

29 сентября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Успеть до полуночи. В Беларуси аграрии проводят сев озимых культур. Чтобы уложиться в оптимальные сроки, уходят с полей затемно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже засеяно свыше 850 тысяч гектаров, а это почти 60 % всех посевных площадей в стране. В лидерах Брестская область – там готовы уже 65 % полей.

По темпу не уступают аграрии Гродненской и Могилевской областей. Завершить сев озимых нужно в кратчайшие сроки – такое поручение на прошлой неделе дал глава государства.

«Если мы поздно посеем, ничего не получим». Аграрий рассказывает о том, почему осенью они работают даже ночью-1

Техника уйдет с полей только ближе к полуночи. Со светом фар механизаторы проходят гектар за гектаром. Выполнить все полевые работы точно в срок – залог будущего хорошего урожая. Это понимают механизаторы, поэтому они готовы остаться в полях подольше.

В хозяйстве «Видомлянское» Каменецкого района треть посевных площадей отводят под озимые культуры, а это свыше 3 000 гектаров. Посеяли больше 70 %. Завершить работу планируют уже на этой неделе.

«Если мы поздно посеем, ничего не получим». Аграрий рассказывает о том, почему осенью они работают даже ночью-4

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Видомлянское»:
Уже вторую неделю у нас, слава богу, погода нормальная, сеем каждую минуту. Используем, все три наших агрегата работают максимально долго – и в вечерние, и в утренние. Все силы брошены, чтобы завершить сев. С 7-ми график, бывает до 10-12 и позже. Основа урожая – оптимальные сроки сева. Можно делать что угодно, но если мы поздно посеем, ничего не получим. Тут каждый день, как говорят весной, день кормит, тут тоже осенью. Тут время работает уже против нас. Каждый погожий день надо раньше кинуть семена, потому что они должны взойти, распуститься и в хорошем состоянии уйти в зиму.

«Если мы поздно посеем, ничего не получим». Аграрий рассказывает о том, почему осенью они работают даже ночью-7

Сейчас у агрономических служб плотный график – продолжается уборка кукурузы на силос и зерно. Параллельно собирают урожай сахарной свеклы и доставляют ее на перерабатывающие заводы. Кроме того, механизаторы заняты на уборке соломы.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Русецкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

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