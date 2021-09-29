«Если мы поздно посеем, ничего не получим». Аграрий рассказывает о том, почему осенью они работают даже ночью

Новости Беларуси. Успеть до полуночи. В Беларуси аграрии проводят сев озимых культур. Чтобы уложиться в оптимальные сроки, уходят с полей затемно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже засеяно свыше 850 тысяч гектаров, а это почти 60 % всех посевных площадей в стране. В лидерах Брестская область – там готовы уже 65 % полей. По темпу не уступают аграрии Гродненской и Могилевской областей. Завершить сев озимых нужно в кратчайшие сроки – такое поручение на прошлой неделе дал глава государства.

Техника уйдет с полей только ближе к полуночи. Со светом фар механизаторы проходят гектар за гектаром. Выполнить все полевые работы точно в срок – залог будущего хорошего урожая. Это понимают механизаторы, поэтому они готовы остаться в полях подольше. В хозяйстве «Видомлянское» Каменецкого района треть посевных площадей отводят под озимые культуры, а это свыше 3 000 гектаров. Посеяли больше 70 %. Завершить работу планируют уже на этой неделе.

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Уже вторую неделю у нас, слава богу, погода нормальная, сеем каждую минуту. Используем, все три наших агрегата работают максимально долго – и в вечерние, и в утренние. Все силы брошены, чтобы завершить сев. С 7-ми график, бывает до 10-12 и позже. Основа урожая – оптимальные сроки сева. Можно делать что угодно, но если мы поздно посеем, ничего не получим. Тут каждый день, как говорят весной, день кормит, тут тоже – осенью. Тут время работает уже против нас. Каждый погожий день надо раньше кинуть семена, потому что они должны взойти, распуститься и в хорошем состоянии уйти в зиму.