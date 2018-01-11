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Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам

11 января 2018 14:30
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Новости Беларуси. Медали за подвиг в мирное время 11 января вручили двум белорусским десантникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам-1

В апреле 2017 года во время десантирования из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. Один из них – рядовой Дмитрий Страчук – спас жизнь своему сослуживцу Евгению Жарскому. У него на высоте около 80 метров погас купол. Страчук смог руками зафиксировать парашют товарища, и они благополучно приземлились.

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам-4

Всё это произошло на учениях. Тогда ребята проходили срочную службу. Ситуация, в которую они попали – большая редкость, но здесь спасло боевое братство. За слаженные действия Указом Президента десантников наградили медалями «За отвагу».

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам-7

Дмитрий Страчук:
Выпрыгнули. Летели нормально. Осмотрелся – вокруг никого вроде бы не было. А потом на метрах ста до земли я увидел его. Он сел мне на парашют, и мы падали. Перед землей у меня раскрылся парашют – так и приземлились.

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам-10

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Это просто не то, что гордость переполняет, потому что такого не было. И мы увидели то, что в мирной жизни… Если хотя бы один сделал ошибку и раньше начал приводить запаску, мы бы имели катастрофу.

Если бы один сделал ошибку, мы имели бы катастрофу. Медали за подвиг вручили двум белорусским десантникам-13

Через месяц после происшествия десантники, которые проходили срочную службу в Бресте, вернулись домой. Теперь они настоящие друзья. Дмитрий трудится трактористом в одном из СПК Брестского района, Евгений – на Барановичском заводе автоматических линий.

В Шумилинском районе десантник спас жизнь своему товарищу

# общество # Армия Беларуси # Фотофакт # Вадим Денисенко # Дмитрий Страчук

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