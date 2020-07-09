«Если бы мог, я бы подпрыгнул». Как сбылась мечта белоруса-колясочника, который хотел научиться водить машину

Новости Беларуси. Обучиться вождению и сесть за руль теперь могут люди с ограниченными возможностями в Бресте. Здесь появился спецавтомобиль с ручным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее проходить обучение на таких машинах жителям юго-западного региона приходилось в столице.

Три месяца назад мы уже рассказывали о проблеме – единственный подходящий автомобиль по старости лет отправили на металлолом. И вот решение вопроса взяли на себя структуры ДОСААФ. Почему обещанного не всегда три года ждут – материал Кристины Протосовицкой.

Сергей Моцунов, житель Бреста:

Если бы мог, я бы подпрыгнул – у меня были такие чувства радостные. Наконец-то! По большому счету я ждал много-много лет. Осуществилась наша мечта. Легко ли получить права инвалиду-колясочнику в Беларуси? Две истории

Сергей – тот самый брестчанин, который еще три месяца назад тяжело вздыхал в своей квартире, когда речь заходила о наболевшем. Сегодня он грызет гранит дорожных знаков и обозначений. Говорит, три часа пролетают быстро.

Первый интегрированный класс в автошколе ДОСААФ заработал в начале июля. На занятия уже записались восемь человек с инвалидностью.

Андрей Юцкевич, преподаватель автошколы ДОСААФ:

Для меня это значение не имеет – за партой все равны. Проверяем знания, как в обычном классе, так и в интегрированном. Главным качеством, достоинством человека на дороге считаю взаимопонимание, взаимовежливость, уважение к другим участникам дорожного движения. К этому качеству склонны и способны проявлять все, поэтому никаких ограничений в обучении для всех людей я не вижу.

Сейчас курсанты осваивают теорию, а уже через неделю приступят к вождению. Алексей Соловонюк в заложниках у транспорта с детства. Это не помешало ему отучиться на айтишника и овладеть в совершенстве шпагой. Но с 16 лет парень хотел именно водить, чтобы стать независимым и свободным.

Алексей Соловонюк, житель Бреста:

Увлекаюсь машинами. У меня много друзей, у которых есть свои автосервисы, которые занимаются. Многое знаю о машинах. Ручку тянешь на себя – добавляешь газ, в обратную сторону – это тормоз. Всё просто! Хотелось бы куда-нибудь съездить, на край Европы что ли.

В распоряжении курсантов – новый автомобиль с переоборудованным ручным управлением. Внешне его вряд ли отличишь на дороге, все дело в начинке. Обязательное условие – автоматическая коробка передач.

Юрий Козик, директор автошколы ДОСААФ:

Коробка автомат дает нам возможность отказаться от педали сцепления, установлен рычаг для ускорения, торможения. И для мастера производственного обучения установлены дублирующие педаль тормоза и педаль газа.

Автошколы неохотно готовы приобретать такой транспорт в Беларуси. Количество обучающихся ограниченно и, по сути, это коммерчески невыгодно. В Бресте же убеждены: такой социальный проект нужен без оглядки на условности. При грамотном подходе отдача возможна.

Юрий Козик:

Все равно ДОСААФ идет на это, потому что это нужное дело, нужно помогать. И все рано мы будем в этом плане работать. Параллельно мы отслеживаем рынок подготовки водителей. Необходимость есть дополнительного вождения на автоматической коробке передач.

Для удобства в навигации людей с ограниченными возможностями автошкола проложила удобный безбарьерный маршрут от учебной аудитории до выхода на улицу. Первый этаж, низкие пороги и пандус с приемлемым углом уклона.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Запись на обучение в интегрированную группу в Бресте еще открыта. По данным медкомиссий и ГАИ, не меньше 60 человек оставляли свои заявки в регионе. В будущем получить свой шанс порулить сможет каждый.