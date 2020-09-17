Учёный НАН Беларуси о бело-красно-белом флаге: коллаборанты создали ему негативную репутацию

Новости Беларуси. Серия вопросов, ответы на которые следует искать в исторической плоскости. В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – ученый секретарь Института истории НАН Беларуси Андрей Соловьянов. Начал использоваться в 1917 году – был вывешен в Петрограде на здании администрации белорусской помощи, которая помогала белорусам-беженцам

Игорь Позняк, СТВ:

Бело-красно-белый флаг, который сейчас используют как символ протестов – давайте такой небольшой ликбез, дабы было понятно и всем нашим зрителям, и тем, кто этот самый флаг использует – что это такое? С чем мы имеем дело с исторической точки зрения?

Андрей Соловьянов, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси:

Бело-красно-белый флаг – это продукт ХХ века. Его автор – архитектор Дуж-Душевский. Согласно его воспоминаниям, впервые он начал использоваться в 1917 году – был вывешен в Петрограде на здании администрации белорусской помощи, которая помогала именно белорусам-беженцам. Потом он использовался Белорусской Народной Республикой: в ходе Слуцкого восстания, в ходе похода Булак-Балаховича, и, к сожалению, во время Великой Отечественной войны он использовался коллаборантами, политическим формированием на территории Беларуси. Игорь Позняк:

То есть аргументы некоторых национально ориентированных историков о том, что этот флаг имеет многовековую историю, многовековые корни, не совсем состоятельны?

Андрей Соловьянов:

Нет, иногда приводится в качестве таких аргументов, фактов различные картины, гравюры, небольшие гербы небольших дворянских родов, шляхетских родов. Но все это такого фактического подтверждения вряд ли имеет.