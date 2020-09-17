Учёный НАН Беларуси о бело-красно-белом флаге: коллаборанты создали ему негативную репутацию

Новости Беларуси. Серия вопросов, ответы на которые следует искать в исторической плоскости.
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – ученый секретарь Института истории НАН Беларуси Андрей Соловьянов.
Новости Беларуси. Серия вопросов, ответы на которые следует искать в исторической плоскости.
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ – ученый секретарь Института истории НАН Беларуси Андрей Соловьянов.
Игорь Позняк, СТВ:
Бело-красно-белый флаг, который сейчас используют как символ протестов – давайте такой небольшой ликбез, дабы было понятно и всем нашим зрителям, и тем, кто этот самый флаг использует – что это такое? С чем мы имеем дело с исторической точки зрения?
Андрей Соловьянов, ученый секретарь Института истории НАН Беларуси:
Бело-красно-белый флаг – это продукт ХХ века. Его автор – архитектор Дуж-Душевский. Согласно его воспоминаниям, впервые он начал использоваться в 1917 году – был вывешен в Петрограде на здании администрации белорусской помощи, которая помогала именно белорусам-беженцам. Потом он использовался Белорусской Народной Республикой: в ходе Слуцкого восстания, в ходе похода Булак-Балаховича, и, к сожалению, во время Великой Отечественной войны он использовался коллаборантами, политическим формированием на территории Беларуси.
Игорь Позняк:
То есть аргументы некоторых национально ориентированных историков о том, что этот флаг имеет многовековую историю, многовековые корни, не совсем состоятельны?
Андрей Соловьянов:
Нет, иногда приводится в качестве таких аргументов, фактов различные картины, гравюры, небольшие гербы небольших дворянских родов, шляхетских родов. Но все это такого фактического подтверждения вряд ли имеет.
Игорь Позняк:
К сожалению, история этого флага была так преломлена очень серьезно в годы Великой Отечественной войны. Фактически, если отсылаться к тому периоду, он ассоциируется с оккупацией.
Андрей Соловьянов:
Да, к сожалению, те люди (коллаборанты), которые начали сотрудничать с немецким оккупационным режимом, они его взяли как символ Беларуси под немецкой оккупацией, как свой символ. Ну и, скажем так, создали ему негативную репутацию – ну, не повезло ему.
Начало 90-х годов – я бы не сказал, что это был период расцвета нашей страны – были свои сложности, было тяжело. И так получилось, что для пожилых людей он ассоциируется с периодом Великой Отечественной войны, для среднего поколения – с трудностями начала 90-х годов, в общем-то, с разрухой и хаосом послесоветским. Поэтому, может быть, действительно, такой негативный шлейф, негативное отношение связано и с этим.
Игорь Позняк:
Что бы вы как ученый, как историк, как человек, который этот узкий сегмент изучает очень скрупулезно и давно, что бы вы сказали тем, молодым, может быть в первую очередь людям, которые сейчас используют этот флаг как символ протеста?
Андрей Соловьянов:
Бело-красно-белый флаг использовался долгое время оппозиционными политическими партиями. И, видимо, больше ничего не нашлось, как этот бело-красно-белый флаг. Мне хотелось бы все-таки, чтобы молодежь прежде всего немножко больше узнала об этом флаге. Потому что, когда у них начинаешь спрашивать: «А когда возник этот флаг? А кто такой Дуж-Душевский? При каких обстоятельствах он использовался?» Они просто улыбаются и не могут тебе ничего ответить. Хотя бы элементарно заглянуть в энциклопедию, в «Википедию», посмотреть, когда он использовался, как он возник, при каких обстоятельствах. Возможно, многих бы это остановило от его использования.
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