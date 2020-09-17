Алон Шогам: Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные

Новости Беларуси. Официальный Киев оставляет без удовлетворения запросы израильской стороны на пропуск паломников-хасидов к святым местам в Умани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Официальный Киев оставляет без удовлетворения запросы израильской стороны на пропуск паломников-хасидов к святым местам в Умани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом, посещая 17 сентября погранпереход «Новая Гута», сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси. Он ознакомился с условиями, в которых живут паломники и пообщался с людьми. В палаточном лагере продолжают находиться свыше тысячи человек.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:
Помощь была огромная, люди очень благодарны – они высказали вчера и губернатору, и всем органам. Белорусский Красный Крест тоже помогает очень внутри, дает практически все, что у него есть. Мы надеемся, что этого будет достаточно, ситуация разойдется, люди вернутся домой – у них есть эта возможность, они просто, как вы понимаете, желают доехать в то место, куда, они говорят, им Бог велел. И это Умань. Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, конечно, пока результаты отрицательные, как вы видите.
Сегодня на долю паломников выпало очередное испытание. После обеда резко ухудшилась погода. Сентябрьский ливень испытал на прочность веру людей. Дождь, начавшийся около 15 часов, судя по прогнозу синоптиков, затянется до позднего вечера.