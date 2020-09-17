Алон Шогам: Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, пока результаты отрицательные

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Помощь была огромная, люди очень благодарны – они высказали вчера и губернатору, и всем органам. Белорусский Красный Крест тоже помогает очень внутри, дает практически все, что у него есть. Мы надеемся, что этого будет достаточно, ситуация разойдется, люди вернутся домой – у них есть эта возможность, они просто, как вы понимаете, желают доехать в то место, куда, они говорят, им Бог велел. И это Умань. Израиль обратился несколько раз к украинской стороне, конечно, пока результаты отрицательные, как вы видите.