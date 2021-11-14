Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды, рассказали в программе «Плюс-минус». Дождь в этот день указывает на скорые холода и заморозки.

16 ноября – Анна Холодная. В старину в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили в народе, предсказывая будущий урожай.