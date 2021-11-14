Если 15 ноября будет дождь, скоро наступят заморозки. Какие приметы подскажут приход зимы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 15 ноября выпал снег, то весной будет очень много воды, рассказали в программе «Плюс-минус». Дождь в этот день указывает на скорые холода и заморозки.
16 ноября – Анна Холодная. В старину в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили в народе, предсказывая будущий урожай.
Снегопад 17 ноября сулит хороший урожай озимых. Туман – к оттепели, а иней на деревьях и траве – к холодам.
18 ноября. Если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной. Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.
Снег 19 ноября обещает снежную зиму. Река покрылась гладким льдом – год будет урожайным. День без ветра – скоро похолодает.
Ожидаются ночные морозы, туман и слабый гололед. Похолодает уже в начале недели. Подробнее здесь.