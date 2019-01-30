Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

Новости Беларуси. Новый подход в цветочном оформлении. Весной улицы столицы украсят как привычные глазу растения, так и сорта, более устойчивые к условиям городской среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они менее подвержены засухе, воздействию выхлопных газов и пыли. В оформлении озеленители впервые применят декоративную капусту.

Ее большие листья сохраняют свой яркий вид долгое время и выдерживают морозы до -12ºС. Это растение идеально подходит для оформления бордюров, садовых вазонов и подвесных кашпо.