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Весной улицы Минска украсит декоративная капуста

30 января 2019 18:25
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Новости Беларуси. Новый подход в цветочном оформлении. Весной улицы столицы украсят как привычные глазу растения, так и сорта, более устойчивые к условиям городской среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-1

Они менее подвержены засухе, воздействию выхлопных газов и пыли. В оформлении озеленители впервые применят декоративную капусту.

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-4

Ее большие листья сохраняют свой яркий вид долгое время и выдерживают морозы до -12ºС. Это растение идеально подходит для оформления бордюров, садовых вазонов и подвесных кашпо.

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Рассада декоративной капусты очень теплолюбивая, поэтому высаживать ее начнут в конце мая. Минчане старания озеленителей поддерживают и дают советы, каких цветов не хватает на улицах.

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-10

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-12

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-14

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-16

Весной улицы Минска украсит декоративная капуста-18

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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