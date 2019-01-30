«Я думаю, что я их заинтересую»: как белорусские педагоги учатся перед открытием агроклассов

Новости Беларуси. Более полусотни учителей со всей страны обучаются тонкостям воспитания будущих аграриев в Гродненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента с 1 сентября более 200 агроклассов создано по всей стране. Этот год можно назвать экспериментальным, ведь ничего подобного раньше в системе среднего образования не было. Чтобы качественно рассказать школьнику о сельском хозяйстве, учителям и самим надо владеть специальными знаниями. Корреспондент Галина Буро побывала на мастер-классе.

Когда в ее школе создавался агрокласс, Дарья Кремко без раздумий решила в него записаться. Ведь о сельском хозяйстве знает не понаслышке: живет в агрогородке, вся семья трудится на местном сельхозпредприятии. К тому же 10-й класс – время определиться с будущей профессией.

Дарья Кремко, учащаяся Квасовской средней школы:

Хотелось бы связать свою жизнь с ветеринарной медициной.

Галина Буро, СТВ

Соседство этой школы с производственным кооперативом имени Кремко в агрогородке Квасовка будто уже давно подсказывало – усилия по подготовке кадров надо объединить. С 1 сентября в школе создан агрокласс, где ученики углубленно изучают химию и биологию, и два раза в неделю факультатив по сельскому хозяйству.

Для учащихся открытый урок, для педагогов страны – мастер-класс. Что такое растениеводство и животноводство в сельском хозяйстве, какую технику используют аграрии и по каким специальностям можно работать в СПК. Ключевая цель – чтобы школьнику было не только полезно, но и интересно.

Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования:

Глава государства поставил задачу открыть агроклассы. И эта задача стояла как раз-таки вузам аграрной направленности нашей страны. Вузы, конечно, справились с задачей очень достойно. Они разработали очень мощную, серьезную обучающую программу, но не учли одного: что это школьники. Поэтому институт развития образования как раз и должен выступить той палочкой-выручалочкой учителю, которая поможет этот материал преподнести так детям, чтобы они не только узнали новое, но и полюбили профессии агропромышленного комплекса.

Чтобы полюбить профессию, нужно увидеть ее своими глазами на производственных экскурсиях. Откуда берется молоко на прилавках магазинов и как делают мясную продукцию? Квалифицированных педагогов по сельскому хозяйству в школах нет, а значит, учиться у аграриев предстоит вместе со школьниками.

Ольга Кашлачева, заместитель директора Коммунаровской средней школы Буда-Кошелевского района:

У наших детей, даже у сельских, потеряно понятие, что такое сельское хозяйство, что такое ферма, что такое свиноферма. И когда мы, имея материал, показываем детям, они с большим удовольствием бегут к нам на уроки.

Галина Михаськова, учитель средней школы № 2 Сморгони:

Я буду рассказывать своим детям, и не один раз. И я думаю, что я их заинтересую настолько, что они захотят сами побывать на таких мероприятиях, хотя бы где-то поехать в колхоз, на ферму. Ну а потом связать свою жизнь с этим.

Гродненская область как один из лидеров по сельскому хозяйству первой в стране начала учить таких педагогов. Учитывают мнение школьников, самих учителей и работников СПК, чтобы к 2020 году общими усилиями сделать учебную программу максимально качественной.

Олег Косенюк, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Уже с 2020 года будет организован прием в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности по собеседованию. Сейчас ведется работа, чтобы внести изменения в правила приема в вузы. Это позволит нам отобрать наиболее подготовленных.