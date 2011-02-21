Эпилепсия – болезнь гениев и если стимулировать некоторые отделы мозга, то можно обрести сверх способности?

Впервые связь между психическими отклонениями и выдающими способностями впервые была установлена в 19 веке. В 1863 году научный мир потрясла настоящая сенсация. Мало кому известный в то время итальянский психиатр Чизари Ломброзо привел в своем научном труде неопровержимые данные, что практически все гениальные люди имели те или иные психические отклонения.

За прошедшие полтора века ученые собрали множество фактов, что патология мозговой деятельности может активизировать творческие способности.

Олег Зайцев, ведущий научный сотрудник группы психиатрических исследований НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко:

Эпилепсия – это действительно, даже есть такое сейчас выражение «эпилептический мозг» - это другая организация мозга, чаще всего, это другая организация мозга, конечно, обусловлена мозговым страданием. Либо генетическим, либо приобретенным. Посттравматическим или при сосудистых заболеваниях, при опухолях головного мозга.

Эпилепсию древние римляне и греки называли божественной болезнью и верили, что в больного в момент приступа вселяется дух божества. Среди великих людей чрезвычайно высок процент страдающих этим недугом. Это и философы Сократ и Платон, и император Цезарь, французская Жанна Дарк, художник Ван Гог. Один из классиков отечественной литературы тоже страдал этой болезнью, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Олег Зайцев, ведущий научный сотрудник группы психиатрических исследований НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко:

Чаще всего в этом смысле говорят о Достоевском. Есть еще определенные эмоциональные личностные особенности у людей, страдающих эпилепсией, которые позволяют так дотошно, красочно, с подробностями описывать места, где он бывал, то, что чувствовал там.

Только в прошлом веке, когда начали исследовать физиологию мозга, ученые подошли к причине божественной болезни. Оказалось, что во время приступа аномально активизировалась та или иная часть головного мозга. Это и вызывало удивительно реалистичные галлюцинации, которые будили вдохновение творческих людей.

В середине прошлого века в Америке проводились опыты по стимуляции разных частей мозга. Воздействие проводилось при помощи специальных синтетических препаратов. Это приводило к поистине паранормальным результатам, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Геннадий Гончаров, психолог:

Это свойство человеческого мозга, да, это похоже на телепатию, на некое воздействие с помощью направленных образов. Есть такая технология, человеку можно передать картину и образ. Проводились такие исследования с помощью ЛСД, сейчас это запрещено. То тогда установили, что если можно это делать с помощью психотропных вещест , значит, человек может это делать итак.

С запретом ЛСД свернулись и опыты в этом направлении. Однако уже в наше время выяснилось, что похожие эксперименты по стимуляции головного мозга проводились одновременно и в СССР. Но вместо химических препаратов использовался гипноз. Опыты проводились на добровольцах, сотрудниках госбезопасности. Благодаря гипнотическому воздействию люди, которые до этого не знали ни одного языка, после двух недель подготовки начинали говорить как урожденные жители Лондона или Берлина. Овладевали навыками экстремального вождения автомобиля в любых условиях. Попадали в цель, стреляя в полной темноте. Из 30 человек, участвующих в эксперименте под кодовым названием «Магнит», через месяц все с блеском выдержали экзамен и были отправлены в разные страны мира для выполнения секретных заданий. Однако, результат эксперимента оказался более, чем трагичный. Через год в живых не осталось ни одного из участников. Несколько человек умерло от сердечных приступов, и это несмотря на то, что самому старшему было всего лишь 33 года. Другие погибли в автокатастрофах, где сами оказались виновниками аварий. Несколько человек погибли при невыясненных обстоятельствах. Создавалось впечатление, что люди теряли элементарную осторожность. Они как будто лишись инстинкта самосохранения. Только сейчас выяснились причины этого трагического финала.

Святослав Медведев, доктор биологических наук, директор Института мозга человека РАН:

Это означает, что у мозга есть резерв. И когда эти резервы включаются, то да, мозг может больше. Но эти резервы, именно резервы, их нельзя использоваться все время. Но когда все адаптационные возможности исчерпаны, то это к хорошему результату не приведет.