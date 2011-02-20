Демографический вопрос в Беларуси: рождаемость – 11,5 человек на тысячу жителей, смертность – на три человека больше

Понятие «демографическая безопасность» в нашей стране давно не просто красивое словосочетание.

Вера Русецкая, заведующая родильным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Роды, которые предстоят, весьма долгожданные. Девочка длительное время боролась с проблемой бесплодия. Ноднократно оперирована. Плюс ко всему у пациентки имеется патология со стороны опорно-двигательного аппарата, позвоночника и таза.

Здесь становятся мамами женщины с самыми сложными, а порой и очень редкими патологиями. В центре «Мать и дитя» медики берутся за уникальнейшие случаи. А пару лет назад в клинике произошло чудо при родах.

Благодаря мастерству и таланту врачей, родила женщина, прикованная к инвалидной коляске. Событие вошло в историю. Ведь в практике еще нигде такого не было. Возле операционного стола собрались лучшие профи. Просчитан был каждый шаг. В срок у пациентки родилась девочка весом 1 килограмм 620 граммов. И каждое профессиональное достижение – это еще одна новая жизнь.

За десятки лет в здравоохранении создана очень четкая система охраны материнства и детства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Новейшее оборудование, высокие технологии, и, конечно же, умелые руки.

Показатели, которые характеризуют, в том числе, и социально-экономическое развитие страны, говорят сами за себя. Если в 2009 году младенческая смертность в Беларуси составляла 4,7 промилле, то уже в 2010 – на тысячу родившихся всего четыре случая.

А в январе этого года врачи порадовались особенно – показатель снизился до уровня 3,2 промилле. И это еще один успех. Ведь услышать долгожданный звук в унисон биению своего сердца – самое большое счастье в жизни.

В последние годы в клинике реанимировали пять лечебных корпусов, оснастили самым современным медоборудованием, которое теперь ставит на ноги мам с тяжелыми патологиями и дает вторую жизнь новорожденным.

В отделении анестезиологии и реанимации есть все для комфортного пребывания, а главное – эффективного наблюдения послеоперационных пациентов.

Врач:

У нас есть оборудование для проведения искусственной вентиляции легких. Вот наши аппараты. Есть очень хорошее приспособление для согрева пациентов. Кровати очень универсальные, удобные, позволяют двигаться в любом направлении.

А эта операционная – гордость не только центра, но и всей Беларуси. Здесь находится уникальнейший и пока единственный в стране аппарат.

Особенность оборудования в том, что оперировать ребенка можно еще до рождения – в утробе матери. Врачи уже освоили прижигание сосудов плаценты при двойнях. Здесь же производят внутриутробное переливание крови при резус-конфликтах. А в планах медиков – коррекция внутриутробных патологий плода.

Конечно же, все, начиная от оборудования, и заканчивая спасением жизни, требует больших финансовых инвестиций. Один койко-день государству обходится более чем в 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А за прошлый год в центре пролечено 11 тысяч пациентов – на четверть больше, чем в 2009. Реабилитация одного больного стоит 2,5 миллиона. И это только средняя стоимость.

Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Без государственной поддержки, финансовых вложений невозможно было бы оказывать высоквалифицированную медпомощь.

Но это оправдывает свое, потому что человеческая жизнь является более финансово значимой, чем вложения, которые мы делаем.

Она и не скрывает: роддом – единственный стационар, куда хочется вернуться еще и еще. Ольга стала мамой в третий раз. Теперь она в статусе многодетной.

Ольга Загорска, многодетная мама:

Я вообще всегда мечтала, что у меня будет большая крепкая семья. Сколько Бог даст, столько буду рожать.

И нигде нет таких условий для рождения детей. У меня сестра будет работать до девяти месяцев, до родов, и в месяц она уже должна выйти на работу. И в Германии мы были. И таких условий, чтобы сидеть три года дома, такого я не слышала.

Важно заметить, что на этот период за женщиной сохраняется и рабочее место. По данным международных исследований Беларусь занимает 33 место среди 160 стран и первое в СНГ по наиболее благоприятным условиям для материнства. Безусловно, на этот рейтинг повлиял и факт значительных социальных гарантий.

В республике назначается и выплачивается 10 видов различных пособий при рождении и воспитании детей. При этом важно, что в 2010 в целом расходы на социальную политику составили без малого 12% от ВВП. В 2011 отчисления планируется увеличить почти до 14%. К тому же в стране разрабатывается проект программы демографической безопасности на пятилетку. Пока специалисты не называют конкретных цифр. Но, в общем, картина вырисовывается довольно радужная.

Марина Артеменко, начальник отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, будет увеличен размер пособий по уходу за ребенком-инвалидом, будут предоставлены значительные преференции при строительстве жилья молодым и многодетным семьям.

Тем временем, ученые констатируют отрадный факт. Лезвия так называемых «демографических ножниц» разомкнулись.

Екатерина Антипова, доктор географических наук:

Можно сказать, что в целом с 99-го года мы наблюдаем тенденцию увеличения рождаемости и некоторого сокращения смертности. То есть снижение естественной убыли происходит, и ножницы становятся более узкими в нашей стране. Это можно отметить как положительную тенденцию.

Демографии Беларуси Екатерина Антипова посвятила целую докторскую. 20 лет географ изучала вопрос расселения территории страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Исследование показало: место жительства белорусы чаще выбирают в границах крупных областных центров и на Полесье. Так сложилось исторически, что и рожают там больше.

Отмечает доктор и факт миграционного прироста. За 2009 в страну въехали 12 тысяч человек. Беларусь всегда была многоконфессиональной страной. Но нынешние тенденции связаны с другими причинами.

Екатерина Антипова, доктор географических наук:

Республика Беларусь политически стабильна, социально-экономически стабильна. У нас есть экологически чистые районы, которые привлекательны для мигрантов. У нас есть места трудоустройства.

Для того, чтобы назвать демографическую ситуацию стабильной, в каждой семье должно быть как минимум двое детей. Лучше трое. И хоть с каждым годом уровень рождаемости растет, показатель, к сожалению, пока низкий: всего 11,5 родившихся на тысячу жителей. Он приближен к среднеевропейскому, чего не скажешь о смертности. Умирает в Беларуси на три человека больше, чем рождается. Потому государство и далее намерено принимать меры по увеличению нации.

О том, что белорусских граждан должно становиться больше, говорил и Президент на четвертом народном вече.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

Для Беларуси минимально необходимая численность — как минимум 20 миллионов человек, а оптимальная — 30. Мы сможем на своей земле прокормить столько людей и быть самодостаточным государством. Хорошим стимулом увеличения рождаемости станет повышение пособия по уходу за ребенком. Сейчас оно выведено на уровень бюджета прожиточного минимума. Но этого уже недостаточно. Привязка должна быть к средней зарплате матери до декретного отпуска. То же самое касается единовременного пособия при рождении первого ребенка. Сегодня его размеры составляют свыше 450 долларов, второго и последующего — 650 долларов. Эти выплаты в ближайшее время необходимо как минимум удвоить.

11 лет Ольга Вергейчик не выходит из декретного отпуска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мать-героиня – по-другому не назовешь. Шестеро детей вместе с мужем воспитывают в четырехкомнатной квартире. К слову, подарок от государства.

Ольга Вергейчик, многодетная мама:

Все виды поддержки мы получили от государства, которые только есть. То есть квартиру мы построили, адресную материальную помощь мы получаем. Пособие на всех деток – все получаем.

Но счастье, говорит, не в деньгах и даже не в их количестве. Счастье – быть матерью.