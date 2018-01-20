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Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам

20 января 2018 12:27
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси рекомендует уточнить информацию о прививках кори перед поездкой в страны Европейского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам-1

По данным Всемирной Организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация ухудшается в Италии, Румынии, Греции, Германии. Вспышка кори и в соседней Украине.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам-3

За последний год зарегистрировано более четырех с половиной тысяч случаев. 8 человек умерли от заболевания.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам-5

Чтобы избежать печальных последствий, медики рекомендуют принять меры и сделать прививку, если вакцинация не проводилась.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам-7

Процедуру также необходимо повторить, если в амбулаторной карте помечена лишь одна прививка.

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам-9

# общество # Вирусные заболевания # Фотофакт

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