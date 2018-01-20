Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси рекомендует уточнить информацию о прививках кори перед поездкой в страны Европейского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси рекомендует уточнить информацию о прививках кори перед поездкой в страны Европейского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Всемирной Организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация ухудшается в Италии, Румынии, Греции, Германии. Вспышка кори и в соседней Украине.
За последний год зарегистрировано более четырех с половиной тысяч случаев. 8 человек умерли от заболевания.
Чтобы избежать печальных последствий, медики рекомендуют принять меры и сделать прививку, если вакцинация не проводилась.
Процедуру также необходимо повторить, если в амбулаторной карте помечена лишь одна прививка.