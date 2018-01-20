Десятки населённых пунктов Брестской области остались без света из-за снегопада

Новости Беларуси. Перебои с электроснабжением из-за снегопада почувствовали жители сразу нескольких районов Брестской области. Больше всего пострадали Берёзовский и Барановичский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там непогода на время оставила без света десятки населенных пунктов. Энергообеспечение также было нарушено и на 20 молочно-товарных фермах.

Из строя выходили 170 подстанций. Без света люди оставались в среднем до часа.

Аварийные бригады работают на месте отключений, подача электричества восстанавливается оперативно.

Богдан Музыка, заместитель начальника диспетчерской службы РУП «Брестэнерго»:

Среднее время отключений было около одного часа. Наибольшее время отключения было в Барановичском районе электросетей. Там было падение дерева. Около трех часов всех потребителей запитали.