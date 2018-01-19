«В глубине души очень хорошо, когда мы спасли человеку жизнь»: День спасателя в Беларуси

Новости Беларуси. 19 января белорусские спасатели отмечают профессиональный праздник – и как всегда на посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш съемочный день начался с происшествия. Очередной вызов, боевая готовность 45 секунд. Сегодня командует сменой Дмитрий Михненок. С профессией он определился сразу после армии. Понял: его предназначение – защищать жизни людей. Теперь уже офицер с 10-летним стажем, он ни разу не пожалел о своем выборе.

Дмитрий Михненок, начальник смены пожарной части № 12 Минска:

В глубине души очень хорошо, когда мы спасли человеку жизнь, помогли. Самая большая награда для нас как спасателей – это «спасибо» людей, которым помогаем, их улыбки.

Среди техники МЧС машины на все случаи жизни. Тут и автоцистерны на 5 тонн воды, лестницы, автомобили пенного тушения и быстрого реагирования. Но главная помощница спасателей – «кобра». Автомобиль служит в части уже девятый год и еще никогда не подводил.

Алексей Лях, старший инструктор-спасатель пожарной части № 12 Минска:

Свое название автомобиль получил потому, что здесь имеется установка «Кобра». На данной машине имеется порядка 140 различных приспособлений. Благодаря наличию всего этого оборудования мы готовы выполнять ситуации различной сложности. Чтобы узнать все тонкости профессии спасателя, мы решаем испробовать ее на себе. На выезд нас, конечно, не пустили, но разрешили примерить спецформу.

Нового бойца экипируют по всем правилам. Комбинезон, куртка, специальный ремень, шлем и маска с кислородным баллоном. Слишком долгие сборы, в реальности мы бы опоздали на вызов. Но для первого раза – неплохо.

Екатерина Чичерова, СТВ:

Быть спасателем тяжело не только из-за условий, но и из-за веса, который работники ежедневно таскают на себе. Сейчас на мне около 25 килограммов. Мало того, что надеть экипировку – настоящее испытание, так еще в ней нужно двигаться и даже бегать. Ведь на счету каждая секунда.