Энтузиасты брестского поискового отряда извлекли с 7-метровой глубины обломки самолета

Новости Беларуси. В Беларуси перевернули еще одну страницу в истории Великой Отечественной. Энтузиасты брестского отряда «Авиапоиск» извлекли с 7-метровой глубины обломки самолета. Железная «птица» пала в воздушном бою в 1944. И только спустя 71 год удалось установить имена летчиков-героев. Подробности исторического детектива выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Они не вернулись из боя в мае 1944. Три советских летчика выполняли боевое задание – разведывательный полет над оккупированной территорией. В то время 15-летняя Вера Волк, жительница деревни Бернады, собиралась на работу. Участница войны с ужасом вспоминает страшный, громкий звук – над деревней, почти касаясь крыш, летел советский «ПЕ-2».

Вера Страчук, житель деревни Гершоны:

Самолет летит. И все ниже, ниже над деревней. И он бедный не хотел падать, видно знал, что его сбили.

Жители похоронили летчиков в нескольких метрах от места падения самолета. Рассказывают, что взамен памятника установили пропеллер от погибшей машины.

Юлия Бешанова, СТВ:

Памятник на месте гибели экипажа самолета ПЕ-2 здесь появился еще в 70-е годы – его установили местные школьники. Понадобился 71 год, чтобы из небытия вернуть фамилии неизвестных авиаторов. Совсем скоро на обелиске появятся их фотографии и имена.

Чтобы выяснить имена погибших, брестским поисковикам понадобился не один год.

Владимир Бухта, командир историко-патриотическо-технического отряда «Авиапоиск»:

Были обнаружены частичные останки летчиков экипажа, которые были похоронены в захоронении под памятником, - это крайне редкий случай. Но не получилось найти номер двигателя, который бы на 100% ответил за экипаж – кто тут погиб.

В поисках ответа был кропотливый труд в архивах, переписка с коллегами и «полевая» работа. Чтобы найти заветные 5 цифр и «поднять» останки боевой машины, поисковикам пришлось углубиться в землю на 7,5 метров.

Владимир Бухта, командир историко-патриотическо-технического отряда «Авиапоиск»:

Нам удалось найти редуктор, на редукторе два номера. Плюс нам удалось чудом найти уцелевшую табличку от двигателя, которая застряла на редукторе.

На этой старой фотографии Николай Бирюков, Сергей Бараненко и Григорий Шамалуев – тот самый погибший экипаж. В Брест по электронной почте снимок из Татарстана прислали родственники старшины Шамалуева.

Но работа отряда добровольцев «Авиапоиск» не закончена. Имена почти 500 летчиков все еще неизвестны.