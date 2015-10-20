На Антарктиде установят модуль, в котором будут жить и работать белорусские полярники

Новости Беларуси. Беларусь получит прописку в Антарктиде. Там установят модуль, где вскоре будут жить и работать наши полярники. Оборудование, компьютеры, бытовая техника, душевые кабины – конструкция полностью готова к эксплуатации. Ее части изготовлены из прочного материала, который может выдерживать температуру до минус 60 градусов. В то же время в помещении будут комфортные 20-25 выше нуля. Модуль расположен на «курьих» ножках. Это защита от снежных заносов.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:

Что даст нам строительство белорусской антарктической станции? Это точка опоры на этом континенте. Это первое. Второе: фактически это будет своеобразное дипломатическое представительство. И, пожалуй, самое главное: мы не будем квартирантами, мы не будем вынуждены обращаться к коллегам зарубежным, чтобы приняли наших специалистов.

Евгений Снитко, главный конструктор первого модуля белорусской антарктической станции:

По максимуму старались соблюсти эргономические требования, которые позволяют человеку чувствовать себя комфортно. Мы организовывали рабочие места (компьютерный стол, кресло оператора) так, чтобы человек в нем чувствовал себя комфортно, не хуже, чем в офисе.

На Арктику белорусский модуль отправиться уже через три дня. Его перевезут в пяти контейнерах по морю. Каждый из них весит не более 4,5 тонн. Это оптимальный вес для вертолета, ведь контейнеры на сам материк доставят по воздуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.