Прямой эфир

На Антарктиде установят модуль, в котором будут жить и работать белорусские полярники

20 октября 2015 13:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь получит прописку в Антарктиде. Там установят модуль, где вскоре будут жить и работать наши полярники. Оборудование, компьютеры, бытовая техника, душевые кабины – конструкция  полностью готова к эксплуатации. Ее части изготовлены из прочного материала, который может выдерживать температуру до минус 60 градусов. В то же время в помещении будут комфортные 20-25 выше нуля. Модуль расположен на «курьих» ножках. Это защита от снежных заносов.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции:
Что даст нам строительство белорусской антарктической станции? Это точка опоры на этом континенте. Это первое. Второе: фактически это будет своеобразное дипломатическое представительство. И, пожалуй, самое главное: мы не будем квартирантами, мы не будем вынуждены обращаться к коллегам зарубежным, чтобы приняли наших специалистов.

Евгений Снитко, главный конструктор первого модуля белорусской антарктической станции:
По максимуму старались соблюсти эргономические требования, которые позволяют человеку чувствовать себя комфортно. Мы организовывали рабочие места (компьютерный стол, кресло оператора) так, чтобы человек в нем чувствовал себя комфортно, не хуже, чем в офисе.

На Арктику белорусский модуль отправиться уже через три дня. Его перевезут в пяти контейнерах по морю. Каждый из них весит не более 4,5 тонн. Это оптимальный вес для вертолета, ведь контейнеры на сам материк доставят по воздуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Алексей Гайдашов # Антарктида # Евгений Снитко

Другие новости рубрики

Все новости
Многодетная семья Палагутиных – о секретах своего счастья и нескончаемой любви
20 октября 2015 12:47

Многодетная семья Палагутиных – о секретах своего счастья и нескончаемой любви

Алексей Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси на СТВ
20 октября 2015 08:15

Алексей Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси на СТВ

Андрей Боричевский, пресс-секретарь Белстата в программе «УТРО» на СТВ
20 октября 2015 07:19

Андрей Боричевский, пресс-секретарь Белстата в программе «УТРО» на СТВ