На выставке Milan Expo испекли самый длинный в мире багет

Новости Италии. Багет длиной 122 метра приготовила интернациональная команда пекарей. 60 итальянских и французских поваров трудились над кулинарным шедевром, делая в среднем за час около 20 метров батона.

Выпечку разделили на 2400 ломтиков, намазали шоколадным маслом и угостили посетителей выставки.





Багет сразу же попал в Книгу рекордов Гиннеса. Доминик Анрак, один из пекарей:

Это очень непросто – сделать такой большой багет на улице, вы знаете, что для теста нужна определенная температура.