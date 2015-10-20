На выставке Milan Expo испекли самый длинный в мире багет

Новости Италии. Багет длиной 122 метра приготовила интернациональная команда пекарей. 60 итальянских и французских поваров трудились над кулинарным шедевром, делая в среднем за час около 20 метров батона.
Новости Италии. Багет длиной 122 метра приготовила интернациональная команда пекарей. 60 итальянских и французских поваров трудились над кулинарным шедевром, делая в среднем за час около 20 метров батона.
Выпечку разделили на 2400 ломтиков, намазали шоколадным маслом и угостили посетителей выставки.
Багет сразу же попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Доминик Анрак, один из пекарей:
Это очень непросто – сделать такой большой багет на улице, вы знаете, что для теста нужна определенная температура.
Справиться с такой непростой задачей удалось благодаря использованию специальных пластиковых приспособлений, защищавших подходящее тесто от холодного воздуха.
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