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На выставке Milan Expo испекли самый длинный в мире багет

20 октября 2015 14:04
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Новости Италии. Багет длиной 122 метра приготовила интернациональная команда пекарей. 60 итальянских и французских поваров трудились над кулинарным шедевром, делая в среднем за час около 20 метров батона. 

На выставке Milan Expo испекли самый длинный в мире багет-1

Выпечку разделили на 2400 ломтиков, намазали шоколадным маслом и угостили посетителей выставки.

Багет сразу же попал в Книгу рекордов Гиннеса. 

Доминик Анрак, один из пекарей:
Это очень непросто – сделать такой большой багет на улице, вы знаете, что для теста нужна определенная температура.

На выставке Milan Expo испекли самый длинный в мире багет-4

Справиться с такой непростой задачей удалось благодаря использованию специальных пластиковых приспособлений, защищавших подходящее тесто от холодного воздуха.

16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса. Белорусский силач Кирилл Шимко установил мировой рекорд, протянув 3 метра танк весом 11,5 тонн. Самая большая в мире семья съедает на ужин 30 кур и 50 кг картофеля.

Больше информации об этих и многих других рекордах Гиннеса вы найдете здесь.

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Доминик Анрак

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