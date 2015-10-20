Многодетная семья Палагутиных – о секретах своего счастья и нескончаемой любви

От галереи рисунков до музыкальных номеров. В семье Палагутиных всегда царят гармония, творчество и позитив, здесь умеют воспитывать талантливых разносторонних личностей.

Двое сыновей и три дочурки. В такой команде дети развиваются стремительно. Старшие ответственны за младших, воспитывают и учатся другу у друга. Всегда молодая мама Ирина счастлива, что у нее столько помощников и даже в шутку называет себя привилегированной мамой. Кому – уборка, кому – в магазин. Все по графику и все вместе. Исключение – 4-месячная Варя, ей пока всеобщая любовь и забота.

История семьи началась необычно.

Сергей Палагутин:

Познакомились мы на рыбалке. Причем сначала я познакомился с этими двумя бойцами и Ариной.

Ирина Палагутина:

А я была приезжающей матерью, которая на выходных проведывала детей у бабушки.

Сергей Палагутин:

Они меня выбрали папой, и через неделю я только познакомился с моей будущей женой. Через неделю-две после окончания рыбалки мы стали жить вместе.

Совсем недавно семья Палагутиных отпраздновала новоселье, в планах – в ближайшие пять лет построить свой загородный дом. На кухне всегда аромат свежего хлеба, семейные ужины здесь – особенная традиция.

Арина Палагутина:

Мы на даче помогаем бабушке делать блины, она только тесто делает, а мы переворачиваем, пироги мешаем.

Ирина Палагутина:

Помогают. Все время, когда мама ставит тесто, они крутятся, предлагают помощь. Арина в этом году делает салаты. Она у нас специалист в этом деле.

Есть с кем поговорить, тебя дома ждут. Девчонки выстраиваются в ряд, когда папа уходит или приходит. Я думаю, мужчине это очень приятно.

Активный дух у Палагутиных в генах: родители Ирины обожали походы, теперь всем семейством отправляются вплавь на байдарках по Беларуси. Отец – заядлый рыбак, оттого двухнедельные походы с палатками – любимое хобби, как и закаливание.

Ирина признается, что быть многодетной мамой – это удивительная работа, которой учишься всю жизнь. Она организовала у себя дома своеобразную гостиную по рукоделию и с удовольствием делится с молодыми мамами своим опытом. Ирина уверена, что добиться чего-то от ребенка можно только через собственный пример, будь то спорт или творчество.

Ирина Палагутина:

Мама делает какую-то серьезную вещь, вазу, а ребенок рядом создает не менее шедевральную штуку – это макароны, краска, бумага, и получаются из обычной банки чудные вещи. Такие конфеты в шишках, сделанные и детскими руками, и не детскими. В общении передается, наверное, опыт того, что быть мамой нестрашно, быть мамой троих детей тоже нестрашно.

Арина Палагутина:

Мы последний раз шили салфетки. Пришивали цветочки, обшивали.

Интерес и вовлеченность в дело рождает оригинальное мышление. Так, с мальчишками перебрали почти все виды спорта, в итоге Даник выбрал плавание, а старший Кирилл тренировкам предпочел гитару. Арина успевает ходить на гимнастику, рисовать, заниматься актерским мастерством, брать уроки сольфеджио и петь в хоре. Не отстает и младшая сестренка Маша: цирковое искусство и эстрадные танцы ей даются на ура.

Кирилл Палагутин:

Мне нравится быть няней, хочется затискать. Вожу на тренировки, забираю с тренировок. Мне очень нравится, когда мы вместе, потому что если бы я был один, было бы очень скучно. Когда мне скучно, я иду в эту комнату и мне становится весело.

Ирина Палагутина:

Мне нравится, что у нас в стране занимаются семьями многодетными, что это поощряется. Сейчас чуть ли не в тренде осознанное родительство, когда люди рожают ребенка, понимая, что они что-то делают правильно, и они занимаются с радостью этими детьми.

Сергей Палагутин:

Кто-то сказал когда-то, что папа в семье – это министр иностранных дел. В общем-то, да, я министр иностранных дел. Внутри заведует всем жена, я стараюсь снаружи огородить и жену, и семью. Детей у нас много, я надеюсь, внуков будет еще больше.

Ирина и Сергей родом из столицы и с радостью прививают любовь к городу новому поколению минчан. Культпоходы в столичные музеи, филармонию, театры обязательны в расписании Палагутиных. Чувство прекрасного и хороший вкус нужно развивать с малых лет, уверены счастливые родители. Ирине очень нравятся городские веломарофоны, квесты, акции, мастер-классы. Быть на одной волне с динамичной городской жизнью нужно всегда.

Ирина Палагутина:

Мы недавно открыли для себя Музей Великой Отечественной войны, сходили в него все вместе. Понравилось.

Секрет молодости многодетной мамы – это радоваться каждому дню и успехам своих детей. Ребята, в свою очередь, учат родителей, и общение с молодежью не дает шанса постареть. Ко Дню матери ребята приготовили свои сюрпризы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дети:

Я сделала для мамы из соленого теста подсолнух.

Ирина Палагутина:

Девочки вернулись из изостудии с праздничными полотнами, у нас на стенах теперь две новые картины висят.

Любовь и поддержка – залог семейного долголетия и успеха. А когда в тебя верит такая семья, любая победа по плечу. Цените и вдохновляйте друг друга.