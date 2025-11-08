Энергоёмкость ВВП Беларуси снизилась почти на 3%

Повышение энергоэффективности производства – один из трендов в белорусской экономике. Это и неизменное требование главы государства ко всем отраслям. При этом энергоемкость ВВП за последние 4 года снизилась почти на 3 %, по итогам пятилетки качества планируется минус 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента обретения независимости наша страна активно занимается вопросами в сфере энергосбережения и рационального использования энергоресурсов. В Беларуси реализуется соответствующая госпрограмма. За пятилетку в планах сэкономить около 3 млн тонн условного топлива. Одно из перспективных направлений в энергетике – максимальное использование вторичных ресурсов, а также собственного сырья. Щепа, пеллеты, древесные гранулы – многие небольшие котельные переоборудованы именно под такое сырье. Из более чем 10 тысяч энергоисточников в стране 2/3 уже работают на местных видах топлива.

Виталий Крецкий, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси – директор Департамента по энергоэффективности:

Планируем обеспечить экономию энергоресурсов уже порядка 1,3 миллиона тонн условного топлива и реконструировать и модернизировать около 50 единиц крупных энергоисточников. Также не останавливаемся сугубо на переводе с природного газа на местное топливо. Мы дальше продолжаем повышать эффективность использования энергоресурсов и запланировали перевод уже непосредственно с дровяного топлива на топливные гранулы порядка 160 объектов.