В Гродненском районе отметили праздник мельников

В народе говорят: хлеб – всему голова. А те, кто его производят, всегда пользовались уважением и слышали слова благодарности. И такую традицию продолжают в нашей стране. Хруст белорусской булки – сегодня главный звук ароматного праздника. В агрогородке Одельск под Гродно собрались мельники и каравайницы со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образах главных героев торжества – работники культуры. В программе – театрализованное шествие, тематические выставки и конкурсы, а также дегустация хлебобулочных изделий. Праздник мельников в этой местности, как и сотни лет назад, является одним из главных. Как сохраняют традиции, расскажут наши корреспонденты.

Так ярко, шумно и весело в Гродненском районе стартовал традиционный праздник, посвященный мельникам. Главные герои торжества прошли в театрализованном шествии по центральной улице Одельска.

Михаил Щучка:

Я из Ошмян. Участвую второй раз. Новому поколению это все передавать – для них это новшество какое-то. Потому что все привыкли, что на производстве производится. А раньше мельники это все мололи сами. Для них это новинка. Мельники с давних времен пользовались особым почетом и уважением. Осенью, когда основную массу зерна нового урожая уже успевали перемолоть, в благодарность за этот нелегкий труд сельские жители устраивали для мельников праздник. Так было сотни лет назад. В Одельске эту традицию сохраняют до сих пор. Возродили гулянья 13 лет назад. Празднуют всегда масштабно: в небольшой агрогородок приезжают гости со всего региона.

Люцына Иванишевская, жительница Гродно:

Традиции соблюдаются. Это прекрасно. Молодежь должна знать об этом.