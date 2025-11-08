В Гродненском районе отметили праздник мельников
В народе говорят: хлеб – всему голова. А те, кто его производят, всегда пользовались уважением и слышали слова благодарности. И такую традицию продолжают в нашей стране. Хруст белорусской булки – сегодня главный звук ароматного праздника. В агрогородке Одельск под Гродно собрались мельники и каравайницы со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образах главных героев торжества – работники культуры.
В программе – театрализованное шествие, тематические выставки и конкурсы, а также дегустация хлебобулочных изделий. Праздник мельников в этой местности, как и сотни лет назад, является одним из главных.
Как сохраняют традиции, расскажут наши корреспонденты.
Так ярко, шумно и весело в Гродненском районе стартовал традиционный праздник, посвященный мельникам. Главные герои торжества прошли в театрализованном шествии по центральной улице Одельска.
Михаил Щучка:
Я из Ошмян. Участвую второй раз. Новому поколению это все передавать – для них это новшество какое-то. Потому что все привыкли, что на производстве производится. А раньше мельники это все мололи сами. Для них это новинка.
Мельники с давних времен пользовались особым почетом и уважением. Осенью, когда основную массу зерна нового урожая уже успевали перемолоть, в благодарность за этот нелегкий труд сельские жители устраивали для мельников праздник. Так было сотни лет назад. В Одельске эту традицию сохраняют до сих пор. Возродили гулянья 13 лет назад. Празднуют всегда масштабно: в небольшой агрогородок приезжают гости со всего региона.
Люцына Иванишевская, жительница Гродно:
Традиции соблюдаются. Это прекрасно. Молодежь должна знать об этом.
Владимир Трутнев, председатель Одельского сельского исполнительного комитета:
Без сохранения наших традиций, как можно идти в будущее?
Неслучайно праздник прописался именно в Одельске. Эта местность издавна была известна своими мельницами, здесь их было больше десятка. Сюда привозили зерно со всех близлежащих деревень.
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