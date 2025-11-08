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В Гродненском районе отметили праздник мельников

08 ноября 2025 18:31
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В народе говорят: хлеб – всему голова. А те, кто его производят, всегда пользовались уважением и слышали слова благодарности. И такую традицию продолжают в нашей стране. Хруст белорусской булки – сегодня главный звук ароматного праздника. В агрогородке Одельск под Гродно собрались мельники и каравайницы со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В образах главных героев торжества – работники культуры. 

В программе – театрализованное шествие, тематические выставки и конкурсы, а также дегустация хлебобулочных изделий. Праздник мельников в этой местности, как и сотни лет назад, является одним из главных. 

Как сохраняют традиции, расскажут наши корреспонденты.

В Гродненском районе отметили праздник мельников-2

Так ярко, шумно и весело в Гродненском районе стартовал традиционный праздник, посвященный мельникам. Главные герои торжества прошли в театрализованном шествии по центральной улице Одельска. 

В Гродненском районе отметили праздник мельников-4

Михаил Щучка: 
Я из Ошмян. Участвую второй раз. Новому поколению это все передавать – для них это новшество какое-то. Потому что все привыкли, что на производстве производится. А раньше мельники это все мололи сами. Для них это новинка. 

Мельники с давних времен пользовались особым почетом и уважением. Осенью, когда основную массу зерна нового урожая уже успевали перемолоть, в благодарность за этот нелегкий труд сельские жители устраивали для мельников праздник. Так было сотни лет назад. В Одельске эту традицию сохраняют до сих пор. Возродили гулянья 13 лет назад. Празднуют всегда масштабно: в небольшой агрогородок приезжают гости со всего региона. 

В Гродненском районе отметили праздник мельников-6

Люцына Иванишевская, жительница Гродно:
Традиции соблюдаются. Это прекрасно. Молодежь должна знать об этом. 

В Гродненском районе отметили праздник мельников-8

Владимир Трутнев, председатель Одельского сельского исполнительного комитета:
Без сохранения наших традиций, как можно идти в будущее? 

Неслучайно праздник прописался именно в Одельске. Эта местность издавна была известна своими мельницами, здесь их было больше десятка. Сюда привозили зерно со всех близлежащих деревень. 

Далее смотрите в видео.

# Праздник в городе

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