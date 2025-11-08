Дипломаты координируют помощь пострадавшим в ДТП в Таиланде белорусам

Министерство иностранных дел нашей страны оперативно отреагировало на сообщения о пяти пострадавших белорусах в Таиланде. Все они были пассажирами экскурсионного автобуса, который 6 ноября сорвался с холма по пути к водопаду Сай Йок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Ковалевич, консул Беларуси во Вьетнаме:

Посольство Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам, в зону ответственности которого входит Таиланд, находится в контакте с российскими коллегами в Таиланде. К работе по ситуации привлечен офис почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке.

Официальной информации от тайских властей, равно как и обращений от граждан Республики Беларусь, по данному происшествию до настоящего времени не поступало.

Известно, что пострадали также шестеро россиян. Большинство отделались легкими травмами и ушибами. Однако одна наша соотечественница получила серьезные повреждения внутренних органов и находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице Паттайи. Дипломаты продолжают мониторинг ситуации и будут информировать общественность о развитии событий.