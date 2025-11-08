Пустовой: 7 ноября у нас с белорусским акцентом – про созидательный труд

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Часто можно услышать: Беларусь – заповедник совка. Да, в календаре 7 ноября – красный день. Дополнительный выходной в трудолюбивой, в общем-то, стране. Конечно, все полезное и важное, правильное – фундамент советского наследия. Промышленность и социальная ориентация государства. Хотя многое уже создано и за годы современной государственности. При Союзе не было столько личного и общественного комфорта. В Союзе за третьего ребенка материнский капитал не предусматривался. Тогда декларировалось общество труда, а не общество потребления.

Вот как раз Беларусь – заповедник совка – это про человеческие отношения, а не денежно-офисные. Хотя именно меркантильные интересы разрушили и Советский Союз, и саму коммунистическую идею. Плакаты с Лениным были в руках, а югославская стенка в мечтах. Лицемерие – триггер разрушительных процессов для любого государства и любой идеологии, когда стержень сгнивает. Поэтому Российская империя – по форме оплот православия и нравственности, а по содержанию территория импортированного капитализма – была смыта в историю волнами революционного октября. А потом номенклатурную и конъюнктурную советскую власть уже накрыла волна народного неверия.

Такова история. Не на нашей территории вершились эти эпохальные события, но мы сделали все, чтобы сохранить эту память. Уважительное отношение к чувствам коммунистов, к песням, идеям, смыслам, людям той эпохи. Не вырвали серые постаменты вождю, не подрубили корни для ярких воспоминаний о советской молодости многих поколений.

Да, передовую Беларусь пытались превратить в лидера коммунистического строительства. Атеистическими лозунгами пригвоздить тысячелетнюю веру. Но наша страна жила не высокими измами, а высокими устремлениями самого народа. Вера теплилась в душах.

Мы были всегда скромны. Наши философы не создавали капитал, уничтоживший старорежимный мир, социологи не рождали этатизмов. Мы просто обрабатывали свою землю, не забыли предков и исконные ценности. Дружественный коллективизм - это скорее не идеологическая победа социализма, а отражение нашего национального подхода – толока.

Вот и сейчас из советского периода – энергия, задор и бодрость духа – взяты лучшие проявления. А еще разумная социальная справедливость, которую гарантирует монополия государства в самых важных сферах. Люди все разные, но у каждого должны быть равные условия. И 7 ноября у нас с белорусским акцентом. Не про выстрелы «Авроры» и захват «Телеграма» (сейчас это вообще в другом контексте звучит), а про созидательный труд. Единственный, кстати, христианский способ обеспечить свое благополучие.