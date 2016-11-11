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Энергетики продолжают устранять перебои электроснабжения, вызванные непогодой в Беларуси

11 ноября 2016 11:21
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Новости Беларуси. Белорусские энергетики продолжают устранять перебои электроснабжения, вызванные непогодой.

Только за минувшие сутки подачу света восстановили более чем в трех сотнях населенных пунктах.

По словам специалистов, благодаря своевременной подготовке к зиме масштабных одновременных отключений энергии удалось избежать. Все случаи происходили не одномоментно и устранялись в течение дня.

Тем временем вслед за сильными снегопадами в Беларусь пришло похолодание.

Уже ночью 11 ноября по северу Республики столбики термометров показывали до минус 14 градусов. Из-за гололедицы в стране объявлен предпоследний – оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Электроснабжение

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