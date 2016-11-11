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Заброшенные деревни: какова судьба пустующих и ветхих домов?

11 ноября 2016 08:16
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Многие из вас обращали внимание, что, проезжая по белорусским сёлам, невольно обращаешь внимание на то, как меняется внешний вид наших деревень: ухоженные дома, гуща цветов, красивые заборы, асфальтированные дороги. Как диссонанс: ветхие строения с пустыми или забитыми окнами, с подворьями, заросшими бурьяном…Есть преподобные дома, казалось бы: уже давно пора снести. Однако всё обстоит не так уж просто. Подробнее – гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Геннадий Акстилович

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