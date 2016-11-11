Эти люди ходят по магазинам, как на работу, вот только зачастую даже без цели купить что-то конкретное, ими овладевает мания приобрести товары любой ценой.

Увы, шопоголизм или ониомания – это психологическое заболевание, зависимость, образ жизни, который, кстати, был во все времена. Еще в 19 веке немецкий психиатр Эмиль Крепелин ввел это понятие, вот только ориентиры с тех пор поменялись на 180 градусов.

Одиночество и недостаток внимания, социальная неудовлетворенность, авторитарные родители, малообеспеченное детство – можно долго рассуждать, почему человек становится шопоголиком и компенсирует этим свои неудачи.

Это жертва современного общества потребления, которая бесконечно попадает в рекламные ловушки из серии «купи – будешь красивым и успешным, вы – достойны лучшего».

А купить сегодня, и правда, можно все: от лица до мыслей, на ваших деньгах делают бизнес. На самом деле, причина одна – это отсутствие собственного мнения!

Конечно, больше других игре под названием «шопоголизм» подвержены дети, поэтому родителям нужно объяснить, что престижно, прежде всего, – быть личностью!

Что делать если вы почувствовали зуд шопоголизма?

Психологи советуют: учитесь контролировать свои расходы, составьте план необходимых товаров, заведите книгу чеков. А еще – не ведитесь на скидки, если товар вам вовсе не нужен, а также избегайте новых коллекций и не переплачивайте вдвойне!

Еще хороший совет – расплачивайтесь наличными, потому что кредитки часто создают иллюзию, что вы тратите не собственные деньги.

Самый распространенный тип шопоголика, конечно, жертва моды! Вот только иметь трендовый гардероб и скупать вещи по глянцу – вовсе не показатель стиля, а наоборот, полное его отсутствие, также как и отсутствие своего мнения.

Вашему вниманию – пара советов, как сэкономить на одежде и быть всегда стильным.

Вкладывайте свои средства в духовное развитие, будьте лидерами, будьте интересными и тогда никакая душевная пустота под названием шопоголизм вам не грозит.