Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Новости Беларуси. Маленькое королевство в историческом центре Минска. Дни национальных культур, которые традиционно проводятся у стен городской ратуши, стали символом лета в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этот июньский день минчане смогли совершить путешествие в Швецию – полет над Стокгольмом в виртуальной реальности, шоу мыльных пузырей. И, конечно, самая вкусная часть программы – дегустация.

Корреспондент Юлия Стриго с подробностями. На неделю в Минск Швеция заглянула уже во второй раз. И в этом году в программе – еще больше новинок. Одна из них – Международные соревнования операторов дорожно-строительной техники. Водители продемонстрировали виртуозное владение машинами, и площадка сразу же собрала немало зрителей.

В этот раз организаторы также выбрали инклюзивный формат праздника. Для людей с ограниченными возможностями были созданы все условия. Еще одна фишка Дня Швеции – множество экозон. Гостей научили сортировать мусор и правильно питаться. Торжественное открытие прошло под совместное выступление шведского хора и белорусского ансамбля «Истоки». Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Фестиваль шведской культуры сегодня совпал с Днем защиты детей. Для них в Минск приехал настоящий шведский цирк. Юные минчане также смогли присоединиться к шоу мыльных пузырей в исполнении стокгольмских клоунов, принять участие в театрализованных чтениях и даже сами стали героями сказки.

Сегодня большой праздник, много людей. Музыка понравилась, то, что выступают артисты.



Очень порадовала эта площадка, всё организовано. Ребенку интересно.

Весело и позитивно! Не обошлось и без самой вкусной части праздника. Домашние мини-булочки, рыбные сеты – всё это было в меню. А профессиональные кулинары научили минчан за считанные минуты готовить настоящий шведский суп из шиповника и не только.

Дмитрий Снурницин, шеф-повар:

Я буду готовить гребешок (это такой моллюск) с хумусом и традиционным шведским плоским хлебом, готовится он очень быстро. Я думаю, что многим минчанам понравится такой рецепт, и они будут использовать его дома. Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач». Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали наши коллеги.

Викторины и конкурсы, необычные фудкорты, площадки с виртуальной реальностью и мини-театры радовали минчан до вечера.