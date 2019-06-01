Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в программе «Плюс-минус».

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Многие растения, такие как огурцы и томаты, не любят полива холодной водой. Для подогрева воды огородники пользуются бочками, но это не всегда удобно. Чтобы подогреть воду эффективно, мы познакомим вас с одним лайфхаком.

Для изготовления простейшей конструкции, где вода будет разогреваться солнцем, нам понадобятся простой инструмент, чёрного цвета шланг, фанерный лист, брусок, а также прозрачный лист для того, чтобы закрыть нашу конструкцию от воздействия неблагоприятных факторов. «Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю Чтобы избежать слишком сильных перегибов шланга, мы его укладываем в виде спирали.

Чем плотнее будет уложена спираль, тем эффективнее будет разогреваться вода. После завершения укладки шланга, его необходимо закрепить.

Для создания парникового эффекта сверху нашу конструкцию покрываем прозрачным пластиком.