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Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских

01 июня 2019 17:29
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Правильный полив – залог отличного урожая. Не последнюю роль играют качество и температура воды. Как из подручных средств смастерить систему полива, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Многие растения, такие как огурцы и томаты, не любят полива холодной водой. Для подогрева воды огородники пользуются бочками, но это не всегда удобно. Чтобы подогреть воду эффективно, мы познакомим вас с одним лайфхаком.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-4

Для изготовления простейшей конструкции, где вода будет разогреваться солнцем, нам понадобятся простой инструмент, чёрного цвета шланг, фанерный лист, брусок, а также прозрачный лист для того, чтобы закрыть нашу конструкцию от воздействия неблагоприятных факторов.

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Чтобы избежать слишком сильных перегибов шланга, мы его укладываем в виде спирали.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-7

Чем плотнее будет уложена спираль, тем эффективнее будет разогреваться вода. После завершения укладки шланга, его необходимо закрепить.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-10

Для создания парникового эффекта сверху нашу конструкцию покрываем прозрачным пластиком.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-13

Для увеличения эффективности внутреннюю поверхность можно покрасить в чёрный цвет.

Как подогреть воду для полива эффективно? Советует Иван Русских-16

# Растения и цветы # общество # Иван Русских

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