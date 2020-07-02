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Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка

02 июля 2020 08:38
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Новости Беларуси. Фотограф из Новогрудского района красиво отметил вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь своего 100-летия Иван Комар устроил выставку собственных фоторабот.

Уникальная фотохроника в честь векового юбилея: портреты односельчан, праздники, строительство домов, сельхозработы. Вряд ли какая-то еще белорусская деревня похвастается такой обширной фотолетописью.

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-1

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-3

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-5

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-7

Иван Комар отснял больше семи десятков пленок, скрупулезно записывал, где был сделан тот или иной кадр. Так и сохранил в фотокарточках историю и колорит малой родины. Фотоискусством загорелся еще в детстве, когда в школу приезжал фотограф. Правда, исполнить мечту смог лишь спустя долгие годы, ведь пришлось пройти дорогами войны – о ней до сих пор напоминает ранение на ноге.

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-10

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-12

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-14

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-16

Свой первый зеркальный фотоаппарат купил лишь в 1950-х годах, отдал за него тогда две зарплаты. Но сегодня фотолюбитель не отстает от требований времени – уже снимает на смартфон. Несмотря на возраст, полон творческих планов.

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-19

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-21

Надежда Савченко, заведующая отделом Национального исторического музея:
Рассказ о том микромире, о той маленькой белорусской деревне, типичной, наверное, для всей Беларуси. И вот этой своей типичностью она ценна и для истории нашей. По фотографиям Ивана Игнатьевича, я думаю, наши потомки будут представлять, как выглядели их пра-пра-пра-далекие, какая у них была жизнь, во что одевались, как себя вели.

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-24

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-26

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-28

Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка-30

Коллекция пленок, отснятых в деревне Няньково, заинтересовала сотрудников Национального исторического музея. Зимой там прошла выставка работ старейшего фотографа страны.

# Год малой родины # общество # Иван Комар # Надежда Савченко # Фотофакт

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