Ему 100 лет, и он научился снимать на смартфон. Посмотрите на работы фотографа из Новогрудка

Новости Беларуси. Фотограф из Новогрудского района красиво отметил вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь своего 100-летия Иван Комар устроил выставку собственных фоторабот. Уникальная фотохроника в честь векового юбилея: портреты односельчан, праздники, строительство домов, сельхозработы. Вряд ли какая-то еще белорусская деревня похвастается такой обширной фотолетописью.

Иван Комар отснял больше семи десятков пленок, скрупулезно записывал, где был сделан тот или иной кадр. Так и сохранил в фотокарточках историю и колорит малой родины. Фотоискусством загорелся еще в детстве, когда в школу приезжал фотограф. Правда, исполнить мечту смог лишь спустя долгие годы, ведь пришлось пройти дорогами войны – о ней до сих пор напоминает ранение на ноге.

Свой первый зеркальный фотоаппарат купил лишь в 1950-х годах, отдал за него тогда две зарплаты. Но сегодня фотолюбитель не отстает от требований времени – уже снимает на смартфон. Несмотря на возраст, полон творческих планов.

Надежда Савченко, заведующая отделом Национального исторического музея:

Рассказ о том микромире, о той маленькой белорусской деревне, типичной, наверное, для всей Беларуси. И вот этой своей типичностью она ценна и для истории нашей. По фотографиям Ивана Игнатьевича, я думаю, наши потомки будут представлять, как выглядели их пра-пра-пра-далекие, какая у них была жизнь, во что одевались, как себя вели.