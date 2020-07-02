Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Оксана Кирилюк, кузнец: Не рассматривала себя никогда в качестве кузнеца. Просто довелось попасть на кузницу, когда я проходила практику на электрогазосварщика. Там я и поняла, что с неё я уже не уйду.

Полгода у меня ушло на изучение теории, понимание, что такое металловедение. Я еще поездила по кузницам, которые в округе, которые там кому-то плуги перековать, и которые, естественно, занимаются художественной ковкой. И устроилась на работу на кузницу.

Да, может быть где-то было удивление, неприятия не было, грубости не было. Да, работать не хотели со мной. Потому что всё-таки люди же не только реализуются творчески, они ещё кормят семьи. И работать в паре с женщиной, возможно, казалось, что ты будешь работать за неё, при этом твои доходы упадут. Это нормальная логика. Я бы может тоже так думала, если бы я работала в мастерской белошвейкой, и ко мне пришел мужчина.

Навык не может быть мужской или женский, как мысли не могут быть мужские или женские, как знания не могут быть мужские или женские. Если ты способен что-то понимать и применять в жизни, какое значение имеет твой пол?

Если ты что-то любишь, ты принимаешь его целиком. Это как дети: тебе же не может что-то в своем ребенке нравиться или не нравиться. И тут срабатывает тот самый принцип. Люблю всех целиком: и грязь, и пыль, и запах, и усталость. Потому что потом в результате я вижу, что родилось – этот воплощенный образ, который в тебе жил, просился наружу.