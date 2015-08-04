В Минске открыли еще 10 точек школьных базаров

Новости Беларуси. Подготовка на 10 баллов. В столице в разгаре сезон школьных базаров. 15 специализированных ярмарок уже работают, на очереди открытие ещё 10, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Продажу детской одежды, обуви и канцелярских товаров в максимальном ассортименте проводят более полусотни столичных магазинов. Подготовить ребёнка к учебному году можно в специально оформленных уголках для первоклассников. Юных модников, наверняка, порадуют новые модели ранцев, разнообразие цветов и фасонов одежды.