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В Минске открыли еще 10 точек школьных базаров

04 августа 2015 08:23
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Новости Беларуси. Подготовка на 10 баллов. В столице в разгаре сезон школьных базаров. 15 специализированных ярмарок уже работают, на очереди открытие ещё 10, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Продажу детской одежды, обуви и канцелярских товаров в максимальном ассортименте проводят более полусотни столичных магазинов. Подготовить ребёнка к учебному году можно в специально оформленных уголках для первоклассников. Юных модников, наверняка, порадуют новые модели ранцев, разнообразие цветов и фасонов одежды.

Школьный шоппинг в таком формате продлится в столице до 10 сентября.

# общество # Подготовка к школе

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