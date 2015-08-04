4 августа до +33ºC – в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Аномальная жара идет на Беларусь. Сегодня столбик термометра по юго-западу страны может подняться до 33 градусов. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Августовский зной может осложнить и без того непростую ситуацию в лесах. Белорусские спасатели продолжают борьбу с пожарами. Больше всего очагов на юге и востоке страны. Но, пожалуй, самая сложная обстановка в Могилевской области. На тушение огня в Осиповичском районе направлено 50 единиц техники, две сотни человек, 3 вертолета МЧС. Бок о бок с лесниками и спасателями со стихией борются и военнослужащие. Есть возгорания и на лугах и торфяниках Брестской области.

В связи с этим специалисты предлагают ввести запрет на посещение лесов по всей стране. Табу пока действует лишь в Брестском регионе, в некоторых районах Гомельской и Минской областей.

Также может сместиться открытие сезона охоты на дичь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.