«Эмоции захватывают». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ

Новости Беларуси. 29 сентября на экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ. Всего около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз молодежь охотно фотографировалась в залах Дворца Независимости, которые вошли в мировую историю. Для старшего поколения экскурсия стала возможностью обсудить будущее нашей страны и обменяться мнениями.

Для посетителей больше чем на час были открыты все двери – от самого большого в Беларуси церемониального зала для приема гостей до залов, где принимались судьбоносные решения не только для нашей страны.

Особенно много впечатлений от экскурсии по Дворцу у молодежи из Китая, которая учится в Беларуси.

Чжао Сюань, студентка БГУ:

Интересно и красиво. Здание очень красивое и лампа красивая.

Хуан Лин, студентка БГУ:

– Очень замечательные люди и добрые. Светлые лампы.

– Вам здесь понравилось?

– Очень!

Павел Гордеюк, студент БГУ:

Захотелось присесть там, где сидели главы «нормандской четверки» и просто прочувствовать ту атмосферу, как проходила. Много фото сделал на память. Буду показывать друзьям, коллегам.

Дарья Коробач, студентка БГУ:

Интересно послушать, какие мероприятия здесь проходят, побывать во всех залах, посмотреть. В большом зале есть такие небольшие комнатки, так сказать, для уединения, когда президенты хотят поговорить тет-а-тет. Это безумно интересно, так как никогда не видишь заднюю сторону всех этих мероприятий. Только такие небольшие кусочки на самом деле в новостях. По телевидению одно, а когда видишь вживую, это очень впечатляет и эмоции захватывают дух твой.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отрадно вдвойне, когда данное архитектурное строение доступно для простых граждан. Действительно, это стимулирование гражданской активности непосредственно у тех лиц, которые сюда приезжают. Это воспитание политической грамотности. Это прививание чувства Родины нашим гражданам, которые действительно и так понимают и видят, насколько сейчас пытаются внешние определенные силы исказить ту историю, которая на самом деле играет немаловажную роль в суверенитете и независимости нашей страны.

Кроме того, гости в сердце белорусской государственности оценили картину с изображением главы государства, которую подарили нашему Президенту в его день рождения.

Селфи уже разлетелись по соцсетям.