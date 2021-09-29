«Эмоции захватывают». На экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ
Новости Беларуси. 29 сентября на экскурсии во Дворце Независимости побывали представители «Белой Руси», студенты и преподаватели БГУ. Всего около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз молодежь охотно фотографировалась в залах Дворца Независимости, которые вошли в мировую историю. Для старшего поколения экскурсия стала возможностью обсудить будущее нашей страны и обменяться мнениями.
Для посетителей больше чем на час были открыты все двери – от самого большого в Беларуси церемониального зала для приема гостей до залов, где принимались судьбоносные решения не только для нашей страны.
Особенно много впечатлений от экскурсии по Дворцу у молодежи из Китая, которая учится в Беларуси.
Чжао Сюань, студентка БГУ:
Интересно и красиво. Здание очень красивое и лампа красивая.
Хуан Лин, студентка БГУ:
– Очень замечательные люди и добрые. Светлые лампы.
– Вам здесь понравилось?
– Очень!
Павел Гордеюк, студент БГУ:
Захотелось присесть там, где сидели главы «нормандской четверки» и просто прочувствовать ту атмосферу, как проходила. Много фото сделал на память. Буду показывать друзьям, коллегам.
Дарья Коробач, студентка БГУ:
Интересно послушать, какие мероприятия здесь проходят, побывать во всех залах, посмотреть. В большом зале есть такие небольшие комнатки, так сказать, для уединения, когда президенты хотят поговорить тет-а-тет. Это безумно интересно, так как никогда не видишь заднюю сторону всех этих мероприятий. Только такие небольшие кусочки на самом деле в новостях. По телевидению одно, а когда видишь вживую, это очень впечатляет и эмоции захватывают дух твой.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отрадно вдвойне, когда данное архитектурное строение доступно для простых граждан. Действительно, это стимулирование гражданской активности непосредственно у тех лиц, которые сюда приезжают. Это воспитание политической грамотности. Это прививание чувства Родины нашим гражданам, которые действительно и так понимают и видят, насколько сейчас пытаются внешние определенные силы исказить ту историю, которая на самом деле играет немаловажную роль в суверенитете и независимости нашей страны.
Кроме того, гости в сердце белорусской государственности оценили картину с изображением главы государства, которую подарили нашему Президенту в его день рождения.
Селфи уже разлетелись по соцсетям.
Также немало снимков было сделано в музее подарков белорусскому народу и из зимнего сада.