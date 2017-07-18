«Приезжают из Австралии, США, Финляндии»: экспорт услуг белорусских санаториев увеличился на 9%
Новости Беларуси. Туристический аншлаг вне сезона. Белорусские санатории увеличили экспорт услуг более чем на 9%. И это результат только за первое полугодие. Специалисты отмечают и то, что круг отдыхающих расширяется географически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основную часть гостей – и это 90% – по-прежнему составляют россияне. Между тем, все чаще на оздоровление в Беларусь приезжают из стран Прибалтики и Польши.
Людмила Садовникова, отдыхающая (Россия):
Я приехала из Санкт-Петербурга. У нас, естественно, северный край. Здесь поюжнее, потеплее. И климат устраивает, и лечение. Я заряжаюсь здоровьем на год.
Борис Тарновский, отдыхающий (Израиль):
Я приехал из Израиля немножко подлечиться и оздоровиться. Мне нравится здесь. Я знаю, что белорусы – очень приветливые люди. У вас очень вкусно. С удовольствием еще приеду.
Надежда Бельская, заместитель главного врача по медицинской части санатория «Криница»:
Приезжает Австралия, приезжают Соединенные Штаты Америки, Финляндия. Интересует отдых как именно у нас, так и медицинский туризм. Много гостей приезжает с целью провести у нас стоматологические процедуры – протезирование. Кто-то делает небольшие операции, которые можно провести амбулаторно, а потом долечивается у нас.
В Беларуси работают 113 санаториев. Здравницы сегодня заполнены на 100%. Большинство отдыхающих – иностранные граждане.
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
Выручка экспорта услуг составила около 69 миллионов рублей. Выручка от реализации дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевок, составила более 28 миллионов рублей.
В 2017 году ряды белорусских санаториев пополнил туристско-оздоровительный комплекс на озере Лосвидо. В свое время он был закрыт. Вторую жизнь получил благодаря поддержке Федерации профсоюзов Беларуси.