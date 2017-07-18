«Приезжают из Австралии, США, Финляндии»: экспорт услуг белорусских санаториев увеличился на 9%

Новости Беларуси. Туристический аншлаг вне сезона. Белорусские санатории увеличили экспорт услуг более чем на 9%. И это результат только за первое полугодие. Специалисты отмечают и то, что круг отдыхающих расширяется географически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основную часть гостей – и это 90% – по-прежнему составляют россияне. Между тем, все чаще на оздоровление в Беларусь приезжают из стран Прибалтики и Польши.

Людмила Садовникова, отдыхающая (Россия):

Я приехала из Санкт-Петербурга. У нас, естественно, северный край. Здесь поюжнее, потеплее. И климат устраивает, и лечение. Я заряжаюсь здоровьем на год.

Борис Тарновский, отдыхающий (Израиль):

Я приехал из Израиля немножко подлечиться и оздоровиться. Мне нравится здесь. Я знаю, что белорусы – очень приветливые люди. У вас очень вкусно. С удовольствием еще приеду.

Надежда Бельская, заместитель главного врача по медицинской части санатория «Криница»:

Приезжает Австралия, приезжают Соединенные Штаты Америки, Финляндия. Интересует отдых как именно у нас, так и медицинский туризм. Много гостей приезжает с целью провести у нас стоматологические процедуры – протезирование. Кто-то делает небольшие операции, которые можно провести амбулаторно, а потом долечивается у нас. В Беларуси работают 113 санаториев. Здравницы сегодня заполнены на 100%. Большинство отдыхающих – иностранные граждане.