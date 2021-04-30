Элитное жильё для птичек. В парке Победы Минска появились 100 синичников
Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня.
Екатерина Забенько, ведущая:
Вадим Александрович, позаботились вы также и о птичках на территории своего района. Всех очень порадовала информация о 100 синичниках, которые появились во время субботника на территории Центрального района. Птички обжились уже?
Вадима Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:
Будем надеяться, что все синичники нашли своих обитателей. Да, в рамках субботника в парке Победы часть трудовых коллективов наводили порядок, убирали поросль, чистили от листвы. Часть организаций, которые взяли на себя обязательство, установили там синичники.
Но, что самое удивительное, мы еще со школьной скамьи помнили, что это простой домик. То есть это какая-то крыша, какой-то низ, где корм ложится. Но нет, оказывается, для каждой птички необходимы свои условия, свои размеры отверстий для входа в этот домик.
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Екатерина Забенько:
То есть это элитное жилье?
Вадим Передня:
Это не то, что элитное. Это специально подобрано под синичек, чтобы никакие другие птицы туда не залетали. То есть привлекались еще общественные организации, благо их хватает, которые выдают рекомендации, что это из себя должно представлять. Именно под эти рекомендации были сделаны домики для синичек, ни для кого другого. Поэтому это уже второй год делается данная работа. В 2020 году мы выполняли в весенний период на островах для другой группы птиц. В 2021 году уже изъявили желание организации поучаствовать именно в обустройстве домиков для синичек.
Екатерина Забенько:
А почему вот именно синички? Чем они так вот себя проявили, что для них организовали для каждой индивидуальный дом?
Вадим Передня:
Знаете, наверное, просто какая-то любовь к данным птицам.