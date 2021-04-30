Элитное жильё для птичек. В парке Победы Минска появились 100 синичников

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня. Екатерина Забенько, ведущая:

Вадим Александрович, позаботились вы также и о птичках на территории своего района. Всех очень порадовала информация о 100 синичниках, которые появились во время субботника на территории Центрального района. Птички обжились уже?

Вадима Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Будем надеяться, что все синичники нашли своих обитателей. Да, в рамках субботника в парке Победы часть трудовых коллективов наводили порядок, убирали поросль, чистили от листвы. Часть организаций, которые взяли на себя обязательство, установили там синичники. Но, что самое удивительное, мы еще со школьной скамьи помнили, что это простой домик. То есть это какая-то крыша, какой-то низ, где корм ложится. Но нет, оказывается, для каждой птички необходимы свои условия, свои размеры отверстий для входа в этот домик. «Деревья тоже имеют свой возраст». Как работают экологи Минска?